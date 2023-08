Uzņēmējs Pēteris Šmidre par sportistu pensijām: "Jātaisa kapitālistiskā revolūcija!"

Sportistiem, kas Latviju pārstāvējuši valsts izlasēs būtu jāsaņem pensijas, lai viņiem būtu vismaz kaut kāds nodrošinājums vecumdienās, saka Latvijas hokeja izlases kapteinis Kaspars Daugaviņš. Viņš neprasa daudz, kā piemēru minot vidējo pensiju valstī. To varētu nodrošināt sportistam, kurš valsts izlasē bijis vismaz desmit gadus.

Protams, varētu fantazēt par kaut kāda sportistu fonda veidošanu, bet es domāju vispār par valsts budžetu, norāda uzņēmējs Pēteris Šmidre. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Četru lielāko ASV profesionālā sporta līgu budžeti kopā tuvojas 20 miljardiem ASV dolāru. Tomēr pētījumi rāda, ka gandrīz 80% spēlētāju jau pirmajos piecos gados pēc karjeras beigām visu nopelnīto naudu jau ir iztērējuši un bankrotējuši. Lai kādreizējiem sportistiem nevajadzētu gulēt uz ielas, ASV sporta līgas izveidojušas īpašu pensiju sistēmu un turpina uzturēt savus sportistus arī pēc karjeras beigām. Vai to nevajadzētu arī Latvijā? Līdz ar to lielais jautājums “Vai sportistiem jāsaņem īpašas valsts pensijas?”. To Jauns.lv uzdeva viedokļu līderim – uzņēmējam Pēterim Šmidrem.

“Vai vajag pateikt paldies mūsu sportistiem un viņiem patiekties? Protams! Domāju, ka neatradīsiet nevienu, kurš pateiktu: “Nē, nevajag”. Bet te tiešām lielais jautājums – no kurienes ņemsim naudu?

Ja runāsim ne tikai par sportistiem, bet arī citām cilvēku kategorijām, atradīsim vēl simtus, kuriem arī vajag. Nesaku, ka sportistiem nevajag, bet arī citiem vajag. Man vairāk gribētos, lai mēs runātu ne par to, kam vajag, bet gan par to, kā mēs pelnīsim naudu.

Vajag kaut kā saimnieciski pieiet pie tās lietas, jo pašlaik mēs pelnam mazāk un mazāk, bet tērējam vairāk un vairāk. Šajā gadā budžeta tēriņu daļa ir 14,8 miljardi eiro, bet ieņēmumi ap 12 miljardiem! Tas nozīmē, ka katrs piektais cents nav nopelnīts, mēs to vienkārši tērējam.

Protams, varētu fantazēt par kaut kāda sportistu fonda veidošanu, bet es domāju vispār par valsts budžetu. Vajag efektīgu padarīt ekonomiku. Jātaisa atpakaļ kapitālistisko revolūciju. Ja tā turpināsim dzīvot, mums budžets nepalielināsies un nenosegs mūsu izdevumus. Mēs tērēsim vairāk, bet sociālistiskajā ekonomikā pelnīsim mazāk,” domas par “pensiju naudu” noslēdz Pēteris Šmidre.

