Viņš norādīja, ka ar Ministru pārrunāta prezidenta vizīte uz Latvijas austrumu robežu, pārrunāti darāmie darbi gan no būvnieku, gan arīdzan no valsts institūcijām. Prezidents sacīja, ka šis jautājums detalizētāk tiks cilāts septembra Nacionālās drošības padomes sēdē.

Rinkēvičs uzsvēra, ka 17. augusta Nacionālās drošības padomes sēdē plānots runāt par to, uz ko norādīja Valsts robežsardzes pārstāvji un tā ir sodu politika hibrīdkara apstākļos.

"Tiem, kuri palīdz, organizē nelegālo migrāciju un palīdz Aleksandra Lukašenko režīmam, palīdz ienaidniekam. Par to var saņem 30 dienu sodu, pēc kura izciešanas cilvēks ir labi atpūties un turpina darīt to, ko darīja iepriekš. Kāda jēga ir prasīt no robežsardzes, Zemessardzes un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem aktīvi aizsargāt robežu, ja tādās situācijās tiesas un prokuratūra uz lietām skatās citādāk," teica prezidents, piebilstot, ka acīmredzot jābūt nopietnākām vadlīnijām.

Prezidents uzsvēra, ka saistībā ar austrumu robežu jārunā par vairākiem jautājumiem. Viņš norādīja, ka robeža ir sadalāma trīs daļās - ir robežas posms, kur ir brikšņi, robeža ar Krieviju, kas būvēta līdz 2019. gadam un atbilst tā laika uzstādījumiem, ka Krievija ir lielāks riska faktors, un ir arī robeža ar Baltkrieviju, kas izbūvēta, lai pildītu savu funkciju - apturēt migrantus, tomēr žogs pats par sevi no lielākām provokācijām nepasargās.

"Mums ir daudz kontrolētāju un uzraugu, bet ar darītājiem ir pašvaki. Robežas izbūve tika apturēta. Negribu runāt par to, cik pamatoti vai nepamatoti tas ir bijis. Taču tas ir radījis situāciju, ka cilvēki trīs reizes padomā. [..] Manuprāt, kaut kas ir nogājis pilnīgi greizi, jo esam pārgājuši no rezultāta uz procesu, bet mums ir jāatgriežas pie rezultāta," sacīja prezidents.

Rinkēviča ieskatā, Latvijas austrumu robežas aprīkošana ar sensoriem, videonovērošanas sistēmām, kā arī atturošā žoga izbūve ir absolūta prioritāte. Pēc prezidenta paustā, tur, kur vajadzēs grozīt likumus, tas tiks darīts.