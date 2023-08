Alise Kristīne Egle par grūto izvēli - ko īsti studēt: "Atmetu visas jomas, par kurām man nedeg sirds"

Augstskolas uzdevums ir izglītot un sniegt plašāku skatījumu uz lietām – pasniedzēji, kuri vienlaikus ir nozares profesionāļi, var iepazīstināt ar izvēlēto jomu, pirms vēl tajā esat sākuši strādāt. Tā ir lieliska iespēja saprast, vai izvēlētais virziens ir īstais? Vēl augstskola arī motivē – motivācija nerodas tāpat vien, manuprāt, tā veidojas no disciplīnas, un šeit ļoti palīdz studijas. Patstāvīgo darbu termiņi, lekcijas un semināri, uz kuriem jāierodas laikus, konkrēti uzdevumi. Tas viss palīdz saprast, kāpēc mēs to darām un rada motivāciju. Īpaši, ja var redzēt izaugsmi.

Šobrīd joprojām notiek uzņemšana augstskolās un daudzi jaunieši šobrīd izdara izvēli – vai studēt un kādu virzienu izvēlēties? Lai izdarītu izvēli, svarīgi atbildēt uz jautājumu – ko ikviens no mums sagaida no studijām? Izvēles iespējas ir ļoti plašas un nav noslēpums, ka pieņemt lēmumu ne vienmēr ir viegli, tāpēc, ja uzreiz neizdodas saprast, ko gribētos studēt, vienlīdz svarīgi ir arī identificēt jomas, par kurām sirds nedeg. Tas palīdzēs sašaurināt izvēli. Savulaik, izvēloties studiju virzienu un vietu, lielā mērā paļāvos arī uz intuīciju, kas nepievīla. Izvēlētais studiju virziens un augstskola mani iedvesmo, disciplinē un palīdz ikdienā izkāpt no komforta zonas, kas ir ļoti svarīgi personības izaugsmei.

Atmetu visas jomas, par kurām man nedeg sirds

Uzreiz pēc vidusskolas, līdzīgi kā daudzi jaunieši, nebiju absolūti droša par to, ko tieši vēlos studēt, taču skaidri zināju – ko nevēlos. Atmetu visas jomas, par kurām man nedeg sirds, un sāku domāt, ko īsti es vēlos? Skaidri zināju, ka vēlos apgūt ar kultūru saistītu jomu, un, lai studiju laiks būtu aktīvs, radošs un interesants. Lai gan diezgan uzmanīgi pētījumu dažādus piedāvājumus, lēmumu izdarīju, lielā mērā balstoties uz intuīciju, dodot priekšroku Ekonomikas un kultūras augstskolai, kur mācījās mana paziņa. Papildus tam, biju uzzinājusi nedaudz vairāk par augstskolu arī izstādē “Skola”.

Augstskola iedvesmo un izglīto

Ja pēc skolas absolvēšanas domāju, kur un ko studēt, tad šaubu par to, vai ir jāstudē vispār, man nebija. Tajā zināma ietekme bija arī vecākiem, taču noteicošā bija mana vēlme satikt jaunus cilvēkus, iegūt kontaktus, nomainīt vidi, iegūt jaunas zināšanas un ieskatu jomā, kuru biju izvēlējusies. No studijām sagaidīju arī daudz praktiskos darbus, labi pavadītu laiku un personīgo izaugsmi. Tas viss arī piepildījās.

Spēt pamanīt un izmantot iespējas

Ieguvumi no studijām lielā mērā ir atkarīgi no katra paša – augstskola iedod iespēju, taču tas, vai protam to izmantot, ir mūsu ziņā. Viena no manām iespējām bija Studējošo pašpārvalde – jau pirmajā studiju gadā sāku kā kultūras virziena vadītāja – veidoju savu komandu, rīkojām pasākumus, lai saliedētu studentus. Tā bija fantastiska iespēja – man tika piešķirta “balss”, iespēja mainīt lietas, un vienlaikus liela atbildība. Vidusskolā nebiju tik aktīva, studijas palīdzēja “atvērties” un šobrīd jau esmu pašpārvaldes vadītāja.

Daudz lielāka atbildības sajūta

Kopumā, raugoties uz studiju laiku, jāsaka, ka lielākais ieguvums ir milzīga pašizaugsme. Pašpārvaldes pienākumi, darbs komandā, iespēja mācīties no pasniedzējiem – tas ir pilnveidojis gan komunikācijas prasmes, gan disciplīnu un motivāciju. Šobrīd man ir daudz lielāka atbildības sajūta, nekā pirms studijām. Lielākais izaicinājums visā studiju procesā ir laika plānošana – domāju, ka ar to saskaras daudzi studenti. Atliekot lietas uz pēdējo brīdi, paši reizēm radām sev papildus grūtības – arī studiju darbu patiesībā uzrakstīt ir daudz vieglāk, ja to sāk savlaicīgi.