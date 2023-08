Sadauzītas mašīnas, izsisti māju logi, pilnībā nopostīta raža: soctīklu lietotāji dalās baisās bildēs un video

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) pirmdien līdz plkst.14 saņēmis 59 izsaukumus uz spēcīgā vēja radītajiem postījumiem. Pēdējā stundā vairāki izsaukumi saņemti arī no Rīgas un citām vietām Latvijā, tomēr joprojām lielākais izsaukumu skaits ir no Dobeles un Tukuma novada. Lielākajā daļā izsaukumu koks ir nokritis uz ceļa braucamās daļas, bet pienāk arī ziņojumi par to, ka vairākām ēkām ir norauti jumti.

Sociālo tīklu lietotāji dalās ar piedzīvoto:

Interesanti, kā šāda krusa ietekmē uz jumtiem uzstādītos saules paneļus? 🤨 https://t.co/pWy0GISq9c — K_Zn (@saliktengriba) August 7, 2023

Negaisa postījumi un krusa Dobeles novadā, Apguldē.

Foto: Laura Prūse pic.twitter.com/40Tvim0MzJ — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) August 7, 2023

Krusa sasniegusi Tukuma novada Lesteni. pic.twitter.com/AFeaeVlOEr — Toms Bricis (@boms_tricis) August 7, 2023

Diemžēl Zemgalē un daļā Kurzemes ir ļoti lieli graudu ražas postijumi. Krusa bija tik spēcīga, ka cilvēki runā jau par otro dzimšanas dienu. pic.twitter.com/DRxjGABY9p — Gatis Auzins (@gatis_auzins) August 7, 2023

Pamatīgi cietusi arī Jaunpils pils, ēkai izsisti vairāki logi:

Izklausās, ka logu pārstiklošanai tuvākās nedēļas Latvijā būs a) mega rindas un b) cenas augšā. Re - Jaunpilī visa pils bez stikliem krusā palikusi! 😮 pic.twitter.com/efSJUWx5xo — Andrejs (@sicis) August 7, 2023

Atsūtīja no Tērvetes. Tikko.

Globālā sasilšana manās biksītēs... pic.twitter.com/jXlnNo52dn — Kristaps (@atheist_from_lv) August 7, 2023

15 minūšu laikā ir iznīcināts pilnīgi viss. Lauksaimnieku iesūtītās bildes. Šis ir ārkārtīgi nopietni. pic.twitter.com/tNZ8Tz4q2i — Valters Zelčs (@ValtersZel) August 7, 2023

Tikko biju orkāna centrā. Ceļš Tērvete-Augstkalne. Man sen nebija bijis tik bail. pic.twitter.com/42eNZ7kJdR — Viesturs Radovics (@Radovics) August 7, 2023

Rīga gatavojas stihijai. Lielveikalu stāvvietas pilnas… pic.twitter.com/abnTm5X9Fh — Gatis Madžiņš (@Madzins) August 7, 2023

