Evija Trifanova/LETA

Augusta otrajā pusē īslaicīgi slēgs satiksmi uz Rīgas HES tilta

Šā gada 23. augustā no plkst.20 līdz 24. augusta plkst.8 īslaicīgi tiks slēgta satiksme uz Rīgas HES tilta posmā no Salaspils rotācijas apļa līdz Daugmales rotācijas aplim, rekonstrukcijas darbu veikšanai, informēja AS "Latvenergo" pārstāvji.