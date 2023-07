Pirmdien Latvijā nav gaidāmi lieli nokrišņi; nākamnedēļ sola siltu laiku

Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu vējš. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +9..+15 grādiem, dienā gaiss iesils līdz +18..+23 grādiem.

Rīgā pirmdien mākoņi daļēji segs debesis, nav gaidāmi nokrišņi. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no ziemeļu puses. Naktī gaisa temperatūra noslīdēs līdz +14 grādiem, pēcpusdienā tā svārstīsies ap +20 grādiem.

Nākamā nedēļa Latvijā būs silta un brīžiem līs, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Dziesmu un deju svētku nedēļā laika apstākļi bijaļoti mainīgi - brīžiem lija stipri un pūta brāzmains vējš, bet citbrīd spīdēja saule un laiks kļuva patīkami mierīgs. Nākamajā nedēļā palaikam gaidāms lietus, tomēr laiks saglabāsies silts, gaisa temperatūrai dienās daudzviet sasniedzot +20, +25 grādus.

Nedēļas iesākumā starp mākoņiem palaikam uzspīdēs saule. Vietām gaidāms lietus - pirmdien nakts stundās valsts austrumos iespējama arī pērkona ducināšana, bet otrdien no rīta un arī dienā vien jūras piekrastes rajonos.

Diennakts gaišās stundas gan pirmdien, gan otrdien aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš. Naktī gaisa temperatūra būs +10, +16 grādu robežās, tikai naktī uz otrdienu daudzviet nebūs siltāks par +8, +10 grādiem. Dienās gaiss iesils līdz +19, +24 grādiem.

Nedēļas vidū saule mīsies ar mākoņiem un pūtīs lēns līdz mērens vējš - trešdien no austrumu puses, bet ceturtdien tas iegriezīsies no rietumiem. Trešdienas vakarā Latviju no rietumiem sasniegs nokrišņu zonu, kas ceturtdien gan nakts, gan dienas stundās nesīs lietu.

Laiks joprojām saglabāsies silts, termometra stabiņam dienās vietām pakāpjoties līdz +25 grādu atzīmei un naktīs nenoslīdot zem +11, +17 grādiem.

Nedēļas izskaņā sauli palaikam aizklās kāds lietus mākonis, taču kopumā laiks tiek prognozēts silts un mierīgs.

Spīdot saulei, dienas vidū un pēcpusdienā UV indekss joprojām būs vidēji augsts līdz augsts, tāpēc ilgstoša uzturēšanās tiešos saules staros nav vēlama.