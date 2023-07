Robotikas inženieris - nākotnes profesija, kuru vari apgūt jau šodien!

Ekonomikas ministrijas “Darba tirgus ziņojumā” prognozēs norāda, ka būtisks darbaspēka iztrūkums veidosies pēc augstākās kvalifikācijas dabaszinātņu, IKT un inženierzinātņu speciālistiem. 2030. gadā STEM virzienu speciālistu iztrūkums var pārsniegt 9000 darbinieku.

Izglītības vizionāri arvien biežāk runā par nākotnes profesijām, kuras šodien vēl pat neeksistē, digitalizāciju, mākslīgā intelekta un robotu nozīmi ikdienas dzīvē. Robotika ir viena no tām jomām, kura piedzīvo ļoti strauju industriālo attīstību. Šobrīd robotus izmanto dažādās nozarēs, lai atvieglotu darba procesu vai automatizētu kādus uzdevumus. Pateicoties ātrajai tehnoloģiju attīstībai, tās kļūst arvien pieejamākas, arī lētākas, tādējādi atvieglojot darbiniekiem fiziski smaga darba veikšanu, ļaujot pievērsties svarīgākiem uzdevumiem, kurus robots nespētu izpildīt. Automatizācija ienāk ikvienā nozarē, tā var samazināt ražošanas izmaksas, kā arī taupīt laika resursus, lai uzņēmums spētu darboties pēc iespējas efektīvāk. Starp profesijām, kas šobrīd strauji kļūst konkurētspējīgas, ir arī robotikas un automatizācijas inženieri. Šie eksperti ir augsti pieprasīti darba tirgū, jo zināšanas ir specifiskas, kā arī nav daudz augstskolu, kas spēj piedāvāt šāda veida izglītību.

Ko dara robotikas inženieri?

Robotikas inženieri ir atbildīgi par robotu un to izmantoto sistēmu vai programmu izveidi, strādā ar datorizētās projektēšanas programmatūrām, lai radītu rasējumus un detaļas, ko var izmantot robota izveidei. Vienlaicīgi viņi arī testē savus projektus un robotus, lai novērstu kļūdas izstrādes gaitā, kā arī nodrošinātu to pareizu darbību. Šie eksperti var specializēties rūpnieciskās robotikas un autonomo robotu jomā - projektēt robotizētas ierīces un sistēmas, izstrādāt robotu vadības programmatūru un konstrukcijas elementus, algoritmus un vadības ierīces progresīviem un nākotnes robotiem. Nozares, kurās šie eksperti strādā, ir visdažādākās - loģistikā, IT, aviācijā, telekomunikācijās, ražošanas nozarē un citur. Robotu procesu automatizāciju (RPA) arvien vairāk sāk pielietot un ieviest dažādās jomās, tāpēc arī pieprasījums pēc šādiem speciālistiem aug.

Robotikas inženieriem ir jāpārvalda ne vien robotikas un automatizācijas procesus, bet jāpiemīt arī teicamām komunikācijas prasmēm, jo viņiem ir jāsadarbojas ar dizaineriem, programmētājiem un citiem inženieriem. Jābūt arī labām matemātikas zināšanām, lai izprastu sarežģītus aprēķinus, kas nepieciešami robotikas projektēšanā. Loģikai, analītiskai un algoritmiskai domāšanai, lai spētu rast un īstenot kompleksus risinājumus.

Cik pelna robotikas inženieri?

Nav noslēpums, ka IT jomas speciālisti ir labi apmaksāti. Vai zini, kāds ir robotikas inženiera atalgojums? NASA Jet Propulsion Laboratory vidēji 136 602,00 $ gadā. Google - no 185 271,00 $ gadā. Amazon Robotics - 121 350,00 $ gadā. Vācijā atalgojums vidēji ir 87 917,00 € gadā, Francijā - 38 640,00 €, Igaunijā - 34 843,00 €, Polijā - 171 420,00 zł (~38 640 €). Diemžēl par Latviju nav atrodama šāda statistika, taču, apskatot šobrīd pieejamos darba sludinājumus, var secināt, ka atalgojums mēnesī ir no 1200 līdz pat 5000 €.

Protams, noteiktais atalgojums variē - tas atkarīgs gan no uzņēmuma, gan no amata, piemēram, speciālists, eksperts vai vadītājs, gan izglītības līmeņa (bakalaurs, maģistrs vai doktora grāds) un arī pieredzes - vai esi jaunais profesionālis, kas tik tikko grasās iekarot šo sfēru (jeb tā dēvētais “entry level”), vidējas klases profesionālis vai augsti kvalificēts un pieprasīts eksperts.

Karjera robotikas jomā – nākotnes sapnis vai tomēr realitāte?

Šī profesija pastāv jau vairākus gadu desmitus, taču, iespējams, nav pietiekoši populāra kā, piemēram, jurists, ārsts vai bankas darbinieks. Vai robotikas inženiera profesija ir daudzsološa un perspektīva? Ņemot vērā gan dažādās iespējas, gan arī atalgojumu, var teikt, ka robotikas inženiera karjera ir visnotaļ izdevīga un prestiža. Robotikas joma attīstās, nesot līdzi dažnedažādus jauninājumus un arī izaicinājumus. Jau šobrīd robotikas inženieri pieder pie tām profesijām, pēc kurām pieprasījums tuvāko 20 gadu laikā tikai pieaugs. Tik jāatceras, ka profesija jāizvēlas rūpīgi, ne tikai atalgojuma dēļ. Kāpēc? Ļoti vienkārši – lai ikdienā darbs sagādātu prieku, lai vienmēr būtu vēlme sasniegt ko jaunu, pētīt, inovēt.

Kādi ir iespējamie robotikas inženiera amati? Piemēram, rūpniecisko robotu programmētājs/inženieris, automatizācijas risinājumu projektētājs un ekspluatācijas speciālists/inženieris, daudzfunkcionālu robotizētu sistēmu programmēšanas inženieris, autonomo robotu programmētājs/inženieris (piemēram, putekļsūcēju, zāles pļāvēju, robotu rotaļlietu, robotu piegādātāju). Protams, šīs ir tikai dažas profesijas, kurās iespējams specializēties un strādāt, absolvējot Transporta un sakaru institūta (TSI) bakalaura studiju programmu “Robotika”.

Savelijs Martinovs ir “Robotikas” 3. kursa students, TSI studentu pašpārvaldes priekšsēdētājs, “Robologic GmbH” darbinieks un arī šī uzņēmuma granta jeb stipendijas saņēmējs – aktīvs un enerģisks jaunietis. Sākotnēji viņš mācījās datorzinātņu programmā, taču drīz vien saprata, ka tā viņam neiet pie sirds. Viņa draugi studēja robotiku, vienmēr stāstīja, kādas nodarbības notiek, kādi praktiskie darbi ar robotiem, kam viņi raksta programmas, kā tās ielādē un uzreiz redz, kas robotam strādā, kas – nē. Tāpat stāsti bija arī par robotikas centra laboratorijām, kur ir vairāk kā 24 dažādu veidu roboti. Tas viss Saveliju esot ļoti ieinteresējis, tāpēc viņš nolēmis pāriet uz Robotikas programmu, par ko ne mirkli nenožēlo. Viņš praksē bijis jau Horvātijā, Vācijā, Slovēnijā, kā arī šobrīd gaida ziņas, vai būs iespēja doties uz ārzemēm. “Kad pabeidzu 2. kursu, devos uz Leipcigu, uz Porsche rūpnīcu, kur programmēju robotus – drošības uzstādījumus un robotu darba šūnas. Šī bija fantastiska iespēja! Redzēt to, ko iepriekš biju redzējis tikai attēlos. Tas noteikti ir jāredz savām acīm - cik robotu, cik cilvēku strādā tikai pie viena auto modeļa. Cik patiesībā milzīgs ir process, lai uzstādītu visus robotus, kuru ražošanā ir simtu simtiem, lai visu paveiktu! Es biju sajūsmā!” Savu nākotni Savelijs šobrīd plāno saistīt ar programmējamajiem loģiskajiem kontrolieriem jeb PLC - tā ir datorierīce, ko izmanto dažādās rūpnieciskās vadības sistēmās. Šādi universālie speciālisti jau šobrīd esot pieprasīti darba tirgū, kā arī būs pieprasīti nākotnē.

TSI bakalaura studiju programmas “Robotika” lektors, TSI absolvents Vasilijs Gredasovs stāsta, ka Baltijas valstīs, salīdzinot ar lielajām pasaules mēroga valstīm, robotu pagaidām vēl nav īpaši daudz: “Latvijā aktuālākā specialitāte robotikas jomā ir industriālo robotu integrators – "Industrial Robot Integrator". Tie ir vispārīgi speciālisti, kuriem ir izpratne gan par mehāniku un elektrotehniku, gan par robotu programmēšanu tādā līmenī, lai spētu integrēt gatavus robotus darbā konkrētajā uzņēmumā. Integrators zina, kā robots darbojas mehāniski, taču viņam nav tas jābūvē un jāremontē pašam.”

