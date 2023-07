Ceturtā Svētku diena: kokļu mūzika, pasaules latviešu saiets, senioru koncerts, Balts un plaša programma Vērmanes dārzā un Esplanādē 

Latviešu skatuviskās dejas lielkoncerts "Balts"

Arēnā Rīgā divos koncertos būs skatāms jaunrades koncertuzvedums, kas veidots ar jaunu mūziku, jaunām horeogrāfijām un jaunu māksliniecisko risinājumu, kurā saplūst skatuviskā deja un latviešu tēlotāja māksla. Cauri vijas balts pavediens, kā ceļš no kura sākt, veidoties un nenomaldīties, kuru ņemt par pamatu un kurā būt nemitīgā attīstībā.

18 horeogrāfu kopdarbs ar 18 jaunām dejām, kas atklāj septiņas latvietim svarīgas būtības – bērnība, daba, darbs, zeme, dzīvošana, tīrradnība un esība. Latvieša daudzšķautņainība un tīrība reizē.

Pasaules latviešu saieta nams - ārvalstu latviešu kolektīvu koncerts, sadziedāšanās, danči

(pasākums diasporas kolektīvu dalībniekiem)

Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā satiksies ārzemju latvieši. Pasākuma vadmotīvs jēdzienu “saieta nams” izceļ kā satikšanās vietu, sanākšanu. Mēs visi nākam no dažādām pasaules vietām ar pavisam atšķirīgu pieredzi, bet ar vienu vēstījumu. Mūsu atšķirīgās pieredzes un pasaules redzējumus, ietērpts latviskajā dzīvesziņā un tradīcijās, katrā pasaules mala atbalsojas citādāk. Aicinām no savām mītnes zemēm uz Rīgu vest savas unikālās latviešu dziesmas, dejas, mūziku un stāstus, lai dalītos ar tiem!

Senioru kolektīvu koncerts "Klusums reiz par tautu tapa"

Senioru koncerts notiks Rīgas cirkā plkst.19.00. Senioru kori Dziesmusvētkos piedalās jau kopš 1963. gada. 60 gadi. Pilni ar satikšanās prieku. Pilni ar kopā būšanu. Pilni ar dziesmām. Neba nebija grūtības, neba bez pārbaudījumiem iztika, bet tāpat cauri laikam tika, dziesmu sev līdzi nesdami. Paaudze pēc paaudzes, paaudze pēc paaudzes viena otru ar korī būšanas trakumu aplipināja, jo tā un tikai tā neiznīcināmas tradīcijas savu mūžības mūžu var dzīvot. Koncerts “Kusums reiz par tautu tapa” ir daļa no neizmērojamas pateicības mūsu senioriem par to, ka tradīcija nav nākotnē jāievelk ar vilkšanu, tā kopā ar viņiem atnāk, tā kopā ar prieku plūst. Koncertā piedalās ne tikai senioru kori no visas Latvijas, bet arī deju kolektīvi, koklētāji un tautā iemīļoti solisti.

Diriģentu kora koncerts, veltīts dziesmu svētku tradīcijas simtpiecdesmitgadei “Diriģents”

Koncerts skanēs Mežaparkā, Kokaru zālē plkst. 21.00. Bez kordiriģentiem nebūtu iespējami Dziesmu svētki! Tādēļ, atzīmējot Dziesmu svētku 150 gadi, Sidraba birzs Kokaru zālē norisināsies koncerts, kurā piedalīsies visas Latvijas kordiriģenti, atskaņojot tikai tādu repertuāru, kādu paši koncerta dalībnieki izvēlējušies.

Koncerts paredzēts divās daļās, parādot gan viendabīgo koru repertuāru, gan dubultkoru un jaukto koru opusus, kā arī iezīmējot nākotnes Dziesmu svētku vīziju, topošajiem diriģentiem atskaņojot mūziku par mīlestību, jo bez mīlestības pret dziedāšanu nebūtu ne Dziesmu svētki, ne kordziedāšanas tradīcija.

Dziesmusvētku estrādē, iepretīm Kokaru zāles ieejai plkst. 22:00 tiks atklāta pirmā Mežaparkā, pirmā Rīgā, Latvijā un arī pirmā pasaulē komponistam Mārtiņam Braunam veltītā DZIESMAS ZĪME : Saule, Pērkons, Daugava! Šī Zīme ir tapusi pateicoties trīs privātpersonu Jutas Braunas, producentu Jāņa Kļaviņa un Ērika Naļivaiko sadarbībai. Tēlnieks Pauls Jaunzems, arhitekti Austris Mailītis un Juris Poga.

Kokļu mūzikas nakts koncerts “Gaismas dārzs”

Rīgas Domā plkst. 21.00. Koncerts iecerēts kā latviešu akadēmiskās oriģinālmūzikas koncerts, kurā skanēs dažādu paaudžu latviešu komponistu mūzika, kas radīta tieši koklētāju ansambļiem. Koncertu veidos atsevišķu ansambļu solo priekšnesumi, bet noslēgumā iecerēts vērienīgs kopskaņdarbs - visiem koncerta dalībniekiem kopīgi atskaņojot Valda Zilvera kompozīciju “Zvanu spēles”, kurai speciāli šim koncertam tiks veidota otrā redakcija iekļaujot ērģeļu skanējumu. Koncertu bagātinās komponistes Lienes Batņas speciāli šim koncertam radīts jaundarbs koklētāju ansamblim un korim.

Kokļu mūzikas nakts koncerts “Nakts dziesma”

Torņakalna baznīcā plkst. 21.00 koncertā Torņakalna baznīcā skanēs latviešu populārās mūzikas pārlikumi un aranžijas koklētāju ansambļiem, atsevišķos skaņdarbos kokļu skanējumu bagātinās citu instrumentu tembri un cilvēka balss. Koncerta gaitā klausītājiem būs iespēja dzirdēt Latvijas koklētāju ansambļu solo priekšnesumus, kuros izpaudīsies koncertkokles plašās tehniskās un radošās iespējas, bagātais un daudzveidīgais kokles skanējums, kas koncerta noslēgumā izaugs līdz visaptverošam priekšnesumam apvienotā koklētāju ansambļa izpildījumā.

Svētku kvartāls – mūsdienu dizaina tirgus, koncerti, satikšanās vieta

No 3.jūlija līdz 9. jūlijam Esplanādē. No plkst.10.00 līdz 20.00 vēsturiskā Dziesmusvētku norises vieta, Esplanāde, tradīcijas simtpiecdesmitgadē pārvērtīsies par Svētku parku – ar koncertiem un izrādēm uz divām skatuvēm, mūsdienu dizaina tirdziņu, Svētku restorānu, lielo koncertu publiskās skatīšanās vietu, sabiedrisko mediju Svētku studijām, jaunāko grāmatu atvēršanas svētkiem, kā arī jaukiem satikšanās brīžiem un vienkāršu Svētku atmosfēras baudīšanu.

Svētku kvartāla darbības laikā būs iespēja bez maksas redzēt folkloras dienas košumu, kapelu maratona ritmus, vokālo ansambļu sadziedāšanos, mazākumtautību kolektīvu sniegumu, grupu - Iļģi, Skyforger, Rikši – aizrautību, K. Lāča mūziklu Pūt, vējiņi Rīgas doma kora skolas iestudējumā (ieguva Lielās mūzikas balvas 2022 skatītāju simpātiju speciālbalvu) u.c. īpaši Svētku parkam izraudzītas aktivitātes, kas cels godā vietu, kurā Dziesmusvētku gars ir kaldināts ne reizi vien!

Amatierteātru brīvdabas izrādes

No plkst. 12:00 līdz 19:00 Vērmanes dārzā un Esplanādē varēs skatīties amatierteātru izrādes.

Amatierteātru kustība Latvijā ir ar senām un bagātām tradīcijām, arī Dziesmusvētku vēsturē tās vienmēr bijušas klātesošas. Ar Svētku 150 gadē ar lielu aizrautību amatierteātru aktieri izspēlēs latviešu autoru darbu iestudējumus, kuri starpsvētku periodā Latvijas amatierteātru skatēs “Gada izrāde 2018, 2019, 2020, 2021, 2022” tika atzīti par labākajiem, kā arī muzikālas programmas “Teātri spēlējas ar dziesmu Dziesmu spēlēs”.

Amata meistaru darinājumu gadatirgus Vērmanes dārzā

2.jūlija Vērmanes dārzā sācis darboties tautas lietišķās mākslas meistaru darinājumu gadatirgus. Gadatirgus darbosies līdz 9. jūlijam katru dienu plkst. 10.00-22.00.

Ar saviem darinājumiem piedalīties aicināti meistari un amatnieki, kuri darina mūsdienīga dizaina priekšmetus, kā idejisko bāzi izmantojot tradicionālo mantojumu. Neatņemama gadatirgus sastāvdaļa ir gan folkloras kopu, tautas teātru, mazākumtautību ansambļu, tautas muzikantu un citu kolektīvu koncerti Vērmanes dārza estrādē.

Sporta ielā 2 skatāma tautas lietišķās mākslas izstāde “Mēs”. Izstādē vienkopus aplūkojami audēju, rokdarbnieku, pinēju, rotkaļu, kokgriezēju un keramiķu darbi. Izstāde uzrunā skatītājus ne tikai ar priekšmetu daudzveidību un augsto izpildījuma līmeni, bet to papildina izzinoša un praktiska informācija, kā arī videomateriāli, kas stāsta gan par amata prasmēm, meistariem un dažām praktiskām pamācībām. Izstādē piedalās ap 1300 autoru ar 3500 darbiem. Izstāde būs atvērta līdz 30. jūlijam.

