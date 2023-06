"Tas mums lika raudāt!" - ar onkoloģisku saslimšanu sirgstošas sievietes dēls dalās aizkustinošā stāstā, kas piedzīvots Baložos

Pēc Jāņa Baņa teiktā, šis stāsts viņu aizkustinājis līdz asarām un vīrietis ļoti cer, ka šis gadījums pamudinās citus cilvēkus, arī viņu pašu, darīt labu.

"Pirms kāda laika mūsu mammai konstatēja audzēju krūtīs un to izoperēja. Šodien bija kārtējais nogurdinošās ķīmijterapijas kurss, pēc kura nolēmu palutināt mammu ar kaut ko garšīgu pusdienās. Izvēlējos labu kafejnīcu ar nosaukumu "Titurgas stāsti". Taču, kad pienācis laiks rēķinu apmaksāt, tajā izrādījušies 0,00 eiro.

Varbūt tieši māmiņas nogurušais izskats, pārsietā roka un matu trūkums bija iemesls šai neatsverami cēlajai rīcībai, to es nevaru pateikt. Bet to, ka viņš mūs visus, bērnus un mammu, ir novedis līdz prieka asarām, varu apstiprināt! Vārdos neraksturot kafejnīcas "Titurgas stāsti" milzīgo pateicību par šo labestību un par to, ka iedvesmojāt mūs turpināt jūsu labestību!" teikts ierakstā.

Foto: Ekrānuzņēmums no "Facebook",

Daudzus komentētājus šis stāsts ļoti aizkustināja un viņi neskopojās ar labiem vārdiem kafejnīcas īpašniekiem un darbiniekiem. Cilvēki vēlēja arī ieraksta autora mātei drīzu atveseļošanos.

"Lai jūsu mammai laba veselība!"; "Paldies labajiem cilvēkiem! Tik aizkustinoši." ; "Mums līdzās dzīvo daudz līdzjūtīgu un nesavtīgu cilvēku! Labais vairo labo!".

Kā iepriekš vēstīja Rus.jauns.lv, frizieris sociālajos tīklos kļuvis populārs pēc galvas noskūšanas. Vīrietis to darījis, lai atbalstītu sievieti, kura sirgst ar onkoloģisku saslimšanu. Notiekošo iemūžinājušas videonovērošanas kameras.

Drīz vien kadri no notikumu vietas parādījās sociālajos tīklos. Komentētāji atbalstīja frizieri un novēlēja drīzu atveseļošanos sievietei. "Tas puisis izdarīja to, kas bija jādara. Lai sieviete pilnībā izveseļojas," rakstīja cilvēki.