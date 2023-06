Iebraucot ar traktoru ūdeni, Otaņķos noslīcis cilvēks

Svētdien pēc astoņiem vakarā ugunsdzēsēji devās uz Dienvidkurzemes novada Otaņķu pagastu, kur ūdenī iebraucis traktors. Pirms VUGD ierašanās aculiecinieks no traktora izglāba vienu cilvēku. Glābēji, ūdenī apsekojot traktoru, no tā izcēla vienu cilvēku, kuram NMPD mediķi konstatēja nāvi. Traktortehnika no ūdenstilpes tika izvilkta un īsi pirms desmitiem darbs notikuma vietā noslēdzās.

Pirmdien plkst.03.35 VUGD saņēma izsaukumu uz Aizkraukles novada Skrīveru pagastu, kur vienstāvu angāra bunkurā gruzdēja skaidas 20 m2 platībā. Kopējais skaidu apjoms bunkurā bija 150 kubikmetri, un, izmantojot roku rīkus un uzņēmuma traktortehniku, tās tika vestas prom un dzesētas. Plkst.07.25 šis paaugstinātās bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts.

Plkst.00.58 tika saņemts izsaukums uz Rīgas ielu Jēkabpilī, kur ugunsdzēsēji no ūdenstilpes izglāba vienu cilvēku, kurš saviem spēkiem nespēja nokļūt krastā, un nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Plkst.01.13 darbs notikuma vietā noslēdzās.

Plkst.18.24 VUGD saņēma izsaukumu uz Loka maģistrāli Jelgavā, kur deviņstāvu dzīvojamās mājas trešā stāva dzīvoklī dega bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens 0,002 kvadrātmetru (m2) platībā. Ierodoties notikumā ugunsdzēsēji konstatēja, ka telpās izveidojies spēcīgs sadūmojums. Vienu cilvēku, kurš notikumā cieta, ugunsdzēsēji izglāba un nodeva NMPD mediķiem. Plkst.18.56 darbs notikumā noslēdzās.

Plkst.15.51 tika saņemts izsaukums uz Gaujas ielu Madonā, kur bija noticis ceļu satiksmes negadījums - divu vieglo automašīnu sadursme. Ugunsdzēsēji izcēla vienu cietušo no automašīnas un nodeva NMPD mediķiem, atvienoja automašīnu akumulatoru klemmes un plkst.17.05 darbu notikuma vietā noslēdza.

Aizvadītajās diennaktīs, laika posmā no piektdienas, 16.jūnija plkst.6.30 līdz pirmdienas, 19.jūnija plkst.6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 210 izsaukumus - 103 uz ugunsgrēku dzēšanu, tai skaitā 16 uz meža ugunsgrēku dzēšanu, 66 uz glābšanas darbiem, bet 41 izsaukums bija maldinājums.

VUGD aicina cilvēkus būt ārkārtīgi piesardzīgiem, jo vismazākā dzirkstele var izraisīt postošu ugunsgrēku.