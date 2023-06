Kā izvēlēties advokātu un nepārmaksāt

Diemžēl arī juristu vidū ir atrodami cilvēki, kas uz klientu rēķina mēģina iedzīvoties, taču gadās situācijas, kad cilvēks pats nav īsti sapratis, kā un par ko ir jāmaksā, un tādēļ rodas konflikti.

Par iespējamām nelikumībām jāziņo

“Likuma un Taisnības” lasītāja Ārija Bokāne raksta: “Izlasot jūsu žurnālā 2021. gada Nr. 11 rakstu “Cik īsti maksā advokāti”, esmu nonākusi analoģiskā situācijā. Būdama pirmspensijas vecuma invalīde, noslēdzu ar zvērinātu advokātu līgumu ar samaksu par stundu 150 eiro + PVN. Darbi no viņa puses gandrīz nekādi nesekoja, tikai visu laiku prasīja naudu. Es uzrakstīju atteikšanos, nekādu atbildi nesaņēmu, bet tad pēkšņi pienāk ziņa no bankas – no mana konta noņemta nauda par labu tiesu izpildītājai, kura tur nedrīkstēja iesaistīties, jo neatbilst likumā noteiktajam. Lūdzu jūsu palīdzību, jo es noteikti neesmu pirmais upuris un man ir aizdomas par krāpniecisku shēmu, jo iesaistīti pat vairāki zvērināti darboņi un ne tikai.”

Bokānes kundze vēstulē nav norādījusi ne tiesas izpildītāja, ne advokāta vārdu, taču jāatzīmē, ka advokāta publiska nosaukšana par blēdi bez pietiekamiem pierādījumiem var beigties ar tiesvedību par goda un cieņas aizskaršanu.

Jebkurā gadījumā ar savām pretenzijām viņai ir iespēja vērsties Latvijas zvērinātu advokātu kolēģijā, kur šo sūdzību izskatīs. Te gan jāatzīmē, ka ceļš līdz zvērināta advokāta praksei ir visai garš un sarežģīts, tādēļ diez vai kāds advokāts apzināti riskēs ar sīku savu klientu apzagšanu.

Kā izvēlēties advokātu

Visai bieži cilvēki advokātus un juristus izvēlas tāpat kā stomatologus un ginekologus – pēc paziņu ieteikumiem. Šāda izvēles metode ir visai ieteicama un pareiza, jo tādā gadījumā var prognozēt sadarbības kvalitāti un aptuvenās izmaksas.

Ja šādu ieteikumu no paziņām saņemt neizdodas, jāmeklē pašam. Visu Latvijas advokātu saraksts atrodams Zvērinātu advokātu kolēģijas mājaslapā, un šos pakalpojumus tad arī var izvēlēties pēc klienta vēlamajiem kritērijiem. Vienam var būt svarīga advokāta prakses atrašanās iespējami tuvu dzīvesvietai, citam pakalpojuma cena, taču visai būtiska ir arī advokāta specializācija.

Juridiski strīdi, tiesvedības un arī kriminālprocesi mēdz būt visai dažādi, tādēļ daudzi advokāti specializējas konkrētās jomās. Advokāts, kurš vairāk praktizē darba tiesību jautājumos vai pārsvarā nodarbojas ar šķiršanās un bērnu aizbildniecības lietā, var nebūt labs palīgs, piemēram, sarežģītā strīdā par nekustamo īpašumu.

Meklējot advokātu, izmantojot Zvērinātu advokātu kolēģijas mājaslapu, meklētājā ir iespējams ievadīt arī vēlamo specializāciju un saņemt iespējamus piedāvājumus.

Par samaksu ir jāvienojas

Dodoties uz pirmo iepazīšanās tikšanos ar advokātu, vispirms jāprecizē, vai šī saruna par iespējamo sadarbību būs bezmaksas vai apmaksājama, jo arī te situācijas var būt dažādas.

Ja klients virspusēji izklāsta savu problēmu, advokāts, sīki tajā neiedziļinoties, var informēt, cik viņa piedalīšanās šajā lietā varētu izmaksāt. Ja klientu nosauktā summa neapmierina, viņš var meklēt citu pakalpojuma sniedzēju, un šādā gadījumā nekas jāmaksā nebūtu.

Ja advokāts lietu izpēta padziļināti, veltot tam zināmu laiku, iepazīstoties ar dokumentiem, visticamāk, par konsultāciju tomēr būs jāsamaksā.

Advokāta darba apmaksa var būt dažāda, un ir pavisam trīs varianti. Tā var būt stundu samaksa, fiksētais maksājums un procentuālais maksājums no klienta finansiālā ieguvuma uzvarētas lietas gadījumā.

Civiltiesisku strīdu lietās bieži advokāts var pateikt konkrētās lietas kopējās un galīgās izmaksas, kas atkarīgas no tās sarežģītības un prognozējamo tiesas sēžu skaita.

Kriminālprocesos advokāti parasti izvēlas stundu apmaksu, jo tādās lietās bez daudzām tiesu sēdēm var būt visai dažādas papilddarbības, piemēram, klienta apmeklēšana cietumā.

Procentuālo samaksu gan advokāts saņems tikai uzvarētas lietas gadījumā. Var arī vienoties par dalītu apmaksu, kad līdz kādam noteiktam procesa posmam advokātam maksā par stundām, bet pēc tam pāriet uz kādu no citiem veidiem.

Pēc neoficiālas informācijas, šobrīd advokāti par savu darbu prasa vidēji no 150 līdz 400 eiro + PVN par stundu, taču klientam ir tiesības iepriekš vienoties par saprātīgu stundu skaitu un ikmēneša atskaiti.

Daudzi bieži nesaprot, ka šajās darba stundās ierēķināts arī advokāta darbs dažādu dokumentu pieprasīšanā un sagatavošanā, nevis tikai laiks, ko viņš pavada, tiekoties ar klientu. Uzvarētas lietas gadījumā parasti zaudētāja pusei uzliek par pienākumu vismaz daļēju tiesāšanās izdevumu apmaksu, un tas skar arī izdevumus advokātam.

Jāatceras, ka atšķirībā no notāra, kurš vienmēr ar savu darbību klientam sniedz rezultātu, advokāts nevienā lietā veiksmīgu iznākumu pilnīgi droši garantēt nevar. Un vēl kāda pazīme, kas jāņem vērā, izvēloties advokātu – jo biežāk konkrēta advokāta vārds ir pamanāms plašsaziņas līdzekļos saistībā ar skaļajām lietām, jo dārgāki būs viņa pakalpojumi.