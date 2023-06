Līdz šim latviešu valodas pārbaudei reģistrējušies 1746 Krievijas pilsoņi

1. jūnijā sākās reģistrēšanās valsts valodas prasmes pārbaudei tiem Krievijas pilsoņiem, kuri tai nebija reģistrējušies līdz šī gada 24. martam.

Visvairāk reģistrējušies Daugavpilī - 730 Krievijas pilsoņi. Rīgā valsts valodas pārbaudei reģistrējušies 706 pilsoņi, bet Liepājā - 311.

Pirmreizējai valsts valodas pārbaudei var reģistrēties līdz 30. jūnijam, savukārt latviešu valodas pārbaudi varēs kārtot laikā no šī gada 1. jūlija līdz 13. augustam. VISC atzīmēja, ka šāds pārbaudes kārtošanas periods noteikts, lai nenokārtotas pārbaudes gadījumā Krievijas pilsoņiem dotu iespēju augustā reģistrēties atkārtotai pārbaudei un vēlreiz to kārtot, iekļaujoties Imigrācijas likumā noteiktajos termiņos.

Atkārtotai pārbaudei no 1. augusta līdz 31. augustam būs jāreģistrējas arī tiem Krievijas pilsoņiem, kuriem neizdevās iegūt nepieciešamo punktu skaitu pirmajā pārbaudes kārtošanas reizē no šī gada 11. aprīļa līdz 22. maijam. Atkārtoti pārbaude būs jākārto no 4. septembra līdz 30. novembrim.

Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sniegtās informācijas, valsts valodas pārbaudei no šī gada 1. februāra līdz 24. martam reģistrējās tikai 8131 Krievijas pilsonis. Iepriekš tika lēsts, ka valodas prasmju pārbaude attiecas uz 17 865 Krievijas pilsoņiem.

Prasība par valsts valodas pārbaudi uzturēšanās atļaujas saņemšanai pamatā skar tos Latvijas iedzīvotājus, kas savulaik ir izvēlējušies nevis iegūt Latvijas pilsonību, bet gan pieņemt Krievijas pilsonību.

Analizējot datus par pārbaudes kārtošanas rezultātiem pērn, ir konstatēts, ka aptuveni puse nenokārto pārbaudi nepieciešamajā līmenī un pakāpē. Tāpēc prognozējams, ka no 8131 personas aptuveni 4000 reģistrēsies atkārtotai valsts valodas prasmes pārbaudei.

Lai atvieglotu iesniegumu par reģistrēšanos pārbaudei iesniegšanu, turpmāk tiks nodrošināta reģistrēšanās pārbaudei tikai elektroniski vai pa pastu. Iesnieguma veidlapa par reģistrēšanos pārbaudei ir pieejama VISC mājaslapā. Savukārt ar 2024. gada 1. janvāri pārbaudei varēs reģistrēties, izmantojot e-pakalpojumu portālu "Latvija.lv". Līdz šim persona iesniegumu par pārbaudes kārtošanu varēja iesniegt, tikai ierodoties centrā klātienē.

Tiem Krievijas pilsoņiem, kas saņēmuši pastāvīgās uzturēšanās atļauju un līdz šī gada 1.septembrim nesniegs apliecinājumu par valsts valodas apguvi vai par noteiktu atkārtotu pārbaudi līdz 30. novembrim, uzturēšanās atļauja pēc 1. septembra vairs nebūs derīga.