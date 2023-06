Kā jau ziņots, Latvijas hokeja izlase 28. maijā panāca vislieliskāko sasniegumu Latvijas hokeja vēsturē, Tamperē cīņā par bronzas medaļām pieveicot vareno ASV, papildlaikā izraujot uzvaru ar 4:3. Taču tas nebija viss — Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs tika atzīts ne vien par turnīra labāko vārtsargu, bet vispār par visvērtīgāko turnīra spēlētāju.

Režisors Aigars Grauba, kurš veidoja vēsturisko drāmu par latviešu panākumiem 1935. gada Eiropas čempionātā Šveicē, pārliecināts, ka spēlfilmai par jauno laiku sapņu komandu jāķeras klāt uz pašreizējā pacēluma viļņa: "Šajā gadījumā dzīve ir uzrakstījusi ideālu dramaturģisku situāciju, jo no sākuma, kad komandas kapteinis šaubās, vai vispār piedalīties šajā čempionātā, un līdz tam, ka viņš izlemj, un vissvarīgākie vārti ir arī izlīdzinājums trešajā trešdaļā ar Šveici. Kad viņš iznāk un izdara to, ko no viņa gaida."

Lai arī spēlfilmām par sportu ir potenciāls uzrunāt plašu auditoriju, Latvijas kino vēsturē to nav daudz, un allaž dominējis basketbols. Hokejs vairāk izpelnījies dokumentālistu uzmanību.

Žurnālists un režisors Sandijs Semjonovs, kurš filmējis stāstu par Latvijas hokeja pirmsākumiem, atzīst, ka nav viegli veidot filmas par hokeju. Viņaprāt, mūslaiku sapņu komandas kontekstā var savākt krāšņu materiālu gan dokumentālai, gan mākslas filmai: "Ja es taisītu filmu, es taisītu par to, kā dabūt šādu komandu, kā dabūt šo sajūtu, ka viens cīnās par otru, jo tas ir kaut kas fenomenāls, tas nerodas no zila gaisa.”

Nacionālā kino centra finansējums nākamajam gadam ir pieticīgs. Rudenī gaidāms filmu attīstīšanas konkurss, kurā varētu parādīties arī kāds pieteikums par hokeja izlases panākumiem. Šobrīd nekāda īpaša ideju konkursa, lai veidotu filmu par hokejistu panākumiem, nav, vēsta "lsm.lv".

"Skaidrs, ka vajadzētu uztaisīt gan dokumentālu filmu, kas būtu vairāk laika liecība, kas paliktu citām paaudzēm. Es domāju, mēs piedzīvojam kaut kādu fenomenu," spriež Sandijs Semjonovs. "Svarīgi, kāpēc to rādīt, stāstīt, lai rastos jaunas šādas sapņu komandas, lai cilvēki tiešām sapņotu par lielām lietām un viņas kādreiz arī piepildītu."

"Filmas nekad tiešā veidā nav par sportu, un arī šī uzvara nav par sportu," uzsver Aigars Grauba. "Tie vārdi, kad Daugaviņš pateica pie Brīvības pieminekļa, ka mēs atdotu šo metālu, lai visi dotu atbalstu šai valstij, tādu, kādu viņi izjūt, tas ir tiešām iedvesmojoši. Mēs gaidām no mūsu sportistiem šo iedvesmu, kas palīdz mums tikt ar savām lietām galā."