Latvijas stiprākais ugunsdzēsējs komandē Dobelē

Komandu vērtējumā uzvarēja Lietuvas ugunsdzēsības un glābšanas departaments. No Latvijas pārstāvjiem otro labāko rezultātu sasniedza Ričards Jirgensons no Jelgavas daļas, trešo – Tomass Jaunzems no Rīgas reģiona pārvaldes 7. daļas.

Starp citu, Jaunzems 2018. gadā izcēlās gan ar izdomu, gan spēku – viņš Rīgā izglāba sievieti, kas gribēja izdarīt pašnāvību, izlecot pa ceturtā stāva logu. Jaunzems nostājās stāvu zemāk un paspēja viņu kritienā notvert.

Komandu konkurencē cīņā par pirmo vietu sīva cīņa izvērtās starp divām Lietuvas komandām, trešo vietu ieguva Jelgavas daļas komanda. Sacentās ugunsdzēsēji no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Vācijas – individuālajā ieskaitē 60 dalībnieki un 13 komandas.

Distance veidota, balstoties uz Eiropā un ASV populāru sporta veidu, kas pārbauda ugunsdzēsēju profesionālās iemaņas un fizisko sagatavotību. Ir pieci posmi – uzkāpšana tornī, nesot šļūteņu saini, šļūteņu rituļa uzvilkšana uz torņa augšējās platformas, spēka pārbaudes, sitot ar āmuru pa sliedi, ar ūdeni pilnas šļūtenes vilkšana un gandrīz 90 kilogramu smaga manekena nogādāšana līdz finišam.

Visa distance jāveic speciālajā aizsargtērpā, turklāt individuālajās sacensībās dalībnieki elpo ar elpošanas aparāta palīdzību. Tādējādi maksimāli imitēti tie apstākļi, kādos jādarbojas ugunsgrēkā. Sacensības Latvijā notika tikai otro reizi.