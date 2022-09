Saskaņā ar AM publicēto ekrānuzņēmumu, izsūtīto ziņu saturs saistīts ar Valsts aizsardzības dienestu.

Īsziņās melīgi un ar drukas/satura kļūdām apgalvots, ka tās saņēmējs ir izraudzīts “obligātajam dienestam”.

“Aizsardzības ministrija apliecina, ka attēlā redzamo īsziņu Latvijas armija nav izsūtījusi, un šādu īsziņu izsūtīšana saistībā ar valsts aizsardzības dienestu šobrīd netiek plānota,” sociālajās vietnēs raksta ministrija:

Par šādiem dezinformācijas gadījumiem, kas saistīti ar NBS, ministrija lūdz sazināties ar tās sociālo tīklu kontiem.

AM informē, ka pirmais valsts aizsardzības dienesta iesaukums ir plānots janvārī, un AM aicina Latvijas pilsoņus vecumā no 18-27 pieteikties brīvprātīgi.