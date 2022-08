Stājas spēkā attaisnojošs spriedums Zilupes mēra Agafonova lietā par izvairīšanos no nodokļu nomaksas

Latgales apgabaltiesa Zilupes politiķi jau reiz bija attaisnojusi, taču pērn rudenī AT atcēla Latgales apgabaltiesas spriedumu daļā, kurā Agafonovs ir attaisnots par izvairīšanos no nodokļu nomaksas.

AT nodeva lietu šajā daļā jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā. Pārējā daļā, proti daļā, ar kuru amatpersonas dzīvesbiedre Irina Agafonova atzīta par nevainīgu un attaisnota apsūdzībā par izvairīšanos no iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas, Latgales apgabaltiesas spriedums tika atstāts negrozīts.

Skatot lietu no jauna, apgabaltiesa nosprieda Rēzeknes tiesas 2018.gada 21.decembra spriedumu atcelt daļā par Agafonova atzīšanu par nevainīgu pret viņu celtajā apsūdzībā un attaisnošanu. Atceltajā daļā taisīts jauns spriedums, taču arī ar to politiķis atzīts par nevainīgu un attaisnots.

Pārējā daļā Rēzeknes tiesas spriedums atstāts negrozīts.

Agafonoviem apsūdzība bija celta par to, ka viņi, apsūdzības skatījumā, izvairījās no iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu nomaksas, nodarot zaudējumus valstij lielā apmērā. Apsūdzībā norādīts, ka tādējādi pašvaldības vadītājs izvairījies no iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas par 2002., 2003., 2006. un 2007.gadu un nodarījis mantisku kaitējumu valstij 200 195,22 eiro apmērā, savukārt viņa sieva izvairījusies no ienākuma nodokļa maksāšanas par 2005. un 2007.gadu un nodarījusi mantisku kaitējumu valstij 9311,04 latu (13 248,42 eiro) apmērā.

Agafonoviem apsūdzību par izvairīšanos no nodokļu nomaksas cēla pirms aptuveni desmit gadiem. Valsts ieņēmumu dienests (VID) no Agafonova un viņa sievas vēlējies piedzīt teju 213 444 eiro kompensāciju.

Kā iepriekš skaidroja prokuratūrā, VID savulaik bija konstatējis, ka Agafonovs savā amatpersonas deklarācijā nav norādījis ienākumus vairāku simtu tūkstošu latu apmērā. VID Zemgales reģionālajā iestādē veiktajā nodokļu aprēķina pārskatā konstatēts, ka Agafonovs izvairījies no nodokļu maksāšanas valsts budžetā par 2002., 2003., 2006. un 2007.gadu, slēpjot un samazinot ar ienākuma nodokli apliekamo objektu un nodarot zaudējumus valstij.

Lietā arī bija uzlikts arests naudas līdzekļiem - 39 430 eiro, 473 000 ASV dolāru un 8280 latu (11 829 eiro).