Puse nodarbināto Latvijā turpina strādāt arī atvaļinājuma laikā

Turklāt gandrīz katrs desmitais jeb 9% strādājošo aptaujas respondentu norādīja, ka atvaļinājumā šajā gadā nemaz neplāno doties.

Analizējot darba ņēmēju ieradumus, turpat katrs ceturtais jeb 22% no aptaujas respondentiem, kuri atzina, ka atvaļinājuma laikā veic arī ar darbu saistītus uzdevumus, norādīja, ka to dara, jo nevar pilnībā atpūsties un atslēgties no darbiem, tāpēc izvēlas ik pa laikam tiem pievērsies.

Savukārt 45% darba ņēmēju atzīmēja, ka radās pēkšņa, neparedzama situācija, kur bija nepieciešama viņu iesaiste, 15% uzskatīja, ka nav neviens, kam atvaļinājuma laikā varētu šos darbus nodot un uzticēt, bet 12% norādīja, ka viņu vadītājs uzskatīja, ka nav neviena cita, kam šos pienākumus varētu deleģēt, 6% minēja dažādus citus iemeslus.

"CV-Online Latvia" mārketinga un komunikācijas vadītāja Krista Roziņa skaidro, ka aptaujas rezultāti rāda, ka joprojām ir daudz darba ņēmēju, kas izvēlas neiet atvaļinājumā vai arī atvaļinājuma laikā turpina pieslēgties un veikt ar darbu saistītus uzdevumus. Pēc aptaujas rezultātiem visbiežāk šādi rīkojas tieši vadības pozīcijās strādājošie. Līdz ar to ir jāatceras, ka tieši vadītāji lielā mērā ir tie, kas nosaka un veido uzņēmuma kultūru un attieksmi pret dažādiem jautājumiem, tai skaitā arī pret došanos atvaļinājumā.

"Lai atvaļinājums nevienai no pusēm nebūtu kā apgrūtinājums, nepieciešama laicīga plānošana, darbu prioritizēšana, kā arī darbu deleģēšana. Neviens darbinieks, strādājot ilgstoši bez atpūtas, nevar būt produktīvs un laimīgs," uzsver Roziņa.

Pēc atvaļinājuma katrs septītais jeb 14% darba ņēmēju atzina, ka nejūtas atpūtušies, 54% jūtas daļēji atpūtušies, bet 32% norādīja, ka ir pilnībā atpūtušies.

Darba ņēmēju aptauja norisinājās interneta vidē no 2022.gada 2. līdz 16.augusta kopumā aptaujājot 2983 respondentus no dažādām biznesa nozarēm.

"CV-Online Latvia" apgrozījums pērn bija 5,333 miljoni eiro, kas ir par 55,6% vairāk nekā 2020.gadā, vienlaikus uzņēmuma peļņa pieauga par 35,7%, un bija 1,073 miljoni eiro, liecina informācija "Firmas.lv".

"CV-Online Latvia" dibināta 2000.gadā, un tās pamatkapitāls ir 2842 eiro. Uzņēmuma vienīgā īpašniece ir Igaunijā reģistrētā kompānija "CV-Online Estonia".