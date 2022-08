Kas noticis ar Dmitriju, kuram Rīgas lidostā atņēma gleznošanas lietas 600 eiro vērtībā?

Iepriekš Dmitrijs sarunā ar portālu Jauns.lv piekrita, ka krāsu atšķaidītājus no bagāžas lidostā varēja atņemt, jo to sastāvā bija viegli uzliesmojoši šķidrumi, taču viņš bija neapmierināts, ka atņemtas arī pavisam drošās krāsas.

Gleznotāju sarūgtināja arī lidostas darbinieku attieksme – viņu neuzaicināja uz bagāžas pārbaudi. Līdz ar to nebija iespēju atņemtās mantas, kuru vērtība bija vairāki simti eiro un kuru svars bija aptuveni 12 kilogrami, atdot radiniekiem, kas palika Rīgā.

Lidosta: pasažieris nav ņēmis vērā aviokompānijas prasības

Savukārt lidostā portālam Jauns.lv iepriekš skaidroja, ka pasažieris nav ņēmis vērā aviokompānijas bagāžas pārvadāšanas prasības. Proti, saskaņā ar aviokompānijas “Ryanair” bagāžas pārvadāšanas noteikumiem pasažieri ne reģistrētajā, ne rokas bagāžā nedrīkst pārvadāt krāsas un šķīdinātājus.

“Ryanair” noteikumos nav norādītas konkrētas krāsu kategorijas, tādēļ aizliegums attiecas uz jebkādām, tai skaitā akvareļa un citām krāsām. Līdz ar to lidostai bija pienākums izņemt šos priekšmetus no pasažiera bagāžas, par to sastādot attiecīgu aktu. Vienlaikus lidostā atzina darbinieka kļūdu, izņemot no bagāžas arī tīru lineļļu.

Lidosta piedāvā atdot naudu tikai par divām lineļļas pudelēm

Šonedēļ mākslinieks portālam Jauns.lv atzina, ka viņam kopš lidojuma nav izdevies panākt labvēlīgu rezultātu, atgūt kaut daļu atņemto mantu vai saņemt kompensāciju par tām. Augusta sākumā lidosta atsūtīja lūgumu sniegt informāciju, cik maksā viena lineļļas pudele, kas būtu līdzvērtīga izņemtajām, kā arī aicināja nosūtīt interneta saiti, kur šī cena būtu redzama.

Uz šo vēstuli Dmitrijs neatbildēja. Kāpēc? “Man liekas absurdi, ka viņi nevar atbildēt uz sūdzību, kuras akcents ir uz pavisam citiem notikumiem, nezinot cenu par eļļu. (..) Pēc šīs vēstules spriežot, akcents atkal tiek pārmests uz divu pudeļu vērtības atgriešanu, kas nav samērojams ar to, kas notika.

Starp citu, es pats nezināju, cik man tur ir kādu materiālu un nekur neminēju to, līdz ar to varam izdarīt secinājumu ka viņi apskata un saskaita, bet atgriezt atpakaļ atsakās. Kādas var būt diskusijas ar viņiem? Tikai tiesa, bet tam man nav resursu.”

Vairs tālāk necīnīsies

Ģimene nolēmusi vairs necīnīties tālāk par atņemto lietu atgūšanu vai to vērtības kompensēšanu. “Kopējais secinājums ir tāds, ka kārtējo reizi lidostas darbinieki parāda savu neprofesionalitāti un vispār necieņu pret cilvēku, klientu. Es nevaru iedomāties, ka kādā no vecajām Eiropas valstīm būtu šāda attieksme.”

Pārskatot notikušo, tostarp to, ka viņš netika izsaukts uz bagāžas pārbaudi, mākslinieks secināja, ka tīšām tika izdarīts tā, lai viņš saņemtu “patīkamu” pārsteigumu galamērķī. “Kaut arī viņi uzskata, ka es esmu tajā situācijā vainīgs, tad būtu tikai humāni ļaut man šo situāciju izlabot, izsaucot [uz bagāžas pārbaudi], un es varētu nodot šos materiālus kādam citam.”

Viņš atgādināja, ka lidostā atņemtajos gleznošanas materiālos bija arī eļļas krāsas un akvareļu krāsas, sausās un šķidrās krāsas. Diemžēl lidosta piedāvāja atdot naudu tikai par divām lineļļas pudelītēm, ja viņš paziņos to cenu. “Tas ir neadekvāti visam notikuma mērogam gan cenas, gan morālās vērtības ziņā,” viņš pauda.

Lidosta piedāvā atlīdzināt pasažierim 10,5 eiro

Bet šonedēļ lidosta atsūtīja māksliniekam vēstuli, kurā atzina, ka lidostas darbinieki ir kļūdījušies, izņemot no pasažiera reģistrētās bagāžas divus lineļļas iepakojumus un tādējādi viņam ir tiesības uz zaudējumu atlīdzību par šo priekšmetu atsavināšanu.

Lidostas pārstāvji rakstīja, ka saskaņā ar internetā atrodamo informāciju kopējā divu lineļļas iepakojumu cena ir 10,5 eiro. Lidosta lūdza informēt par pasažiera bankas konta rekvizītiem, kur varētu pārskaitīt minēto summu. Tāpat lidosta atvainojās par sagādātajām neērtībām.

Arī lidostas "Rīga" Komunikācijas vienības vadītāja Laura Kulakova portālam Jauns.lv šonedēļ norādīja, ka lidosta piedāvājusi pasažierim atlīdzināt par nepareizi izņemtajām divām lineļļas pudelītēm.

Tā kā sūdzības iesniedzēji bija norādījuši, ka lineļļa pirkta sen un viņiem nav saglabājies čeks par šīm pudelītēm, lidosta piedāvā segt izmaksas 10,5 eiro vērtībā, t.i., tik, cik atbilstoši internetā pieejamajai informācijai maksā identiskas lineļļas pudelītes, viņa klāstīja.

Rūgtums saglabājas

Savukārt Dmitrijs akcentēja, ka runa ir par paviršu lietu izņemšanu no pasažiera bagāžas, ka pēc tam lidostai nākas atgriezt atsevišķu lietu vērtību. “Lai gan, ja es nebūtu vērsies ar sūdzību, viņi paši to nedarītu. Pie tam atgriezt naudu par Latvijā pārdošanā esošajām lietām ir nelīdzvērtīgi tam, lai tie sasniegtu galamērķi. Es šeit, Norvēģijā, divas eļļas pudelītes par 10,5 eiro nevaru iegādāties.”

Tāpat viņš ir sarūgtināts, ka netika dota iespēja (kā tas esot rakstīts lidostas noteikumos) izņemt tik vērtīgās lietas no bagāžas, kaut pasažieris lidostā gaidīja reisu divas stundas.

Nākotnē pārbaudēs izņemtos priekšmetus varētu atdot

Bet lidostas pārstāve iepriekš norādīja, ka lidosta šobrīd strādā pie tā, lai ieviestu bagāžas pārbaudēs izņemto priekšmetu atdošanas pakalpojumu, taču pašlaik lidostā šādas iespējas nav un izņemtie priekšmeti tiek utilizēti.

Ikviena aizkavēšanās bagāžas pārbaudē, kad nepieciešams detalizēti pārbaudīt lielu skaitu dažādu priekšmetu, kuriem jāpārbauda etiķetes un kuri turklāt ir sarežģīti iepakoti, nozīmē kopējā bagāžas apstrādes procesa palēnināšanos, kas var novest pie lidojumu kavēšanās un radīt apgrūtinājumu visiem pārējiem pasažieriem.

Aicina pasažierus iepazīties ar nosacījumiem

“Tāpēc, lai nenokļūtu nepatīkamās situācijās un neciestu zaudējumus, aicinām ikvienu pasažieri pirms ceļojuma rūpīgi iepazīties ne tikai ar vispārīgajiem bīstamo un aizliegto priekšmetu pārvadāšanas nosacījumiem, bet arī konkrētās aviokompānijas prasībām, kur mēdz būt noteikti dažādi papildus ierobežojumi.

Aviokompāniju noteikumi ir pieejami to mājas lapās, kā arī, iegādājoties biļeti, pasažierim ir obligāti jāatzīmē, ka viņš ir ar tiem iepazinies un tādējādi arī uzņemas pienākumu tos ievērot,” lidostas pārstāve norādīja.