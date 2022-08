Situācija objektā atšķīrusies no plānotās. Būvnieki gatavību šodien demontēt obelisku pauduši vakar

Vakar vakarā pēc ļoti ieilgušās Rīgas domes sēdes notikusi operatīvā sanāksme, kurā būvnieki informējuši par reālo situāciju, kas saistīta ar objekta patieso stāvokli, un pauduši gatavību šodien demontēt obelisku.

Būvnieki iepriekš konstatēja, ka situācija būvobjektā atšķiras no plānotās, piemēram, bronzas statujas patiesībā nebija no bronzas, bet tikai ar to pārklātas.

Būvnieki savu rīcību saskaņoja ar pašvaldības amatpersonām un drošības iestādēm, kas piekritušas demontāžai.

Staķis atzina, ka pieminekļa demontāža pēc iespējas īsākā termiņā ļaus ātrāk mazināt spriedzi sabiedrībā. Turklāt nedrīkstot aizmirst arī par plašajiem drošības pasākumiem, kas šajā laikā ik diennakti tiek īstenoti pieminekļa apkārtnē.

Kā ziņots, Rīgā, Pārdaugavā, šodien sākusies Uzvaras parkā esošā padomju pieminekļa pēdējā elementa - obeliska - demontāža.

Kā novēroja aģentūra LETA, šorīt tika nolaisti pie pieminekļa palikušie Latvijas un Ukrainas valsts karogi. Tāpat būvnieki turpina atbrīvot pie obeliska esošo baseinu.

Situācija apkārtnē ir mierīga, ziņa par pieminekļa demontāžas sākšanu līdz šim nav izraisījusi milzu interesi, un notiekošais pie pieminekļa piesaista vien dažu garāmgājēju uzmanību. Notiekošo fiksē mediju pārstāvji. Policija jau iepriekš mudināja cilvēkus nedoties pie pieminekļa. Uzvaras parka teritorijā patrulē arī policisti uz zirgiem. Tāpat netālu no iežotogās teritorijas ir policijas autobuss, kuram ir uzstādītas izbīdāmas novērošanas kameras.

Ap pieminekļa perimetru tikai atsevišķi cilvēki ieradušies gaidīt, kā viņi saka, "vēsturisko mirkli". Uz aģentūras LETA jautājumu, kādēļ atnākuši, atbildēja, ka grib būt klāt vēsturiskajā brīdī, kad tiks nogāzts piemineklis.

Pieminekļa demontāžā tiek izmanto kalšanas metode, un tiek plānots, ka piemineklis gāzīsies tā teritorijā esošā baseina virzienā.