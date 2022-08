Nākamnedēļ notiks Baltijas filmu dienas

Pasākumā paredzēto bezmaksas kinoseansi, kuros skatītājiem katrā no trim Baltijas valstīm tiek piedāvātas jaunākās kaimiņvalstu filmas. Rīgā Baltijas filmu dienas tradicionāli notiks kinoteātrī "Splendid Palace", programmā iekļautas divas filmas no Lietuvas un divas - no Igaunijas.

Visās trijās valstīs Baltijas filmu dienas norisinās vienos un tajos pašos datumos, katra valsts demonstrēs divus kaimiņu darbus. No Latvijas filmām Lietuvas kolēģi izvēlējušies demonstrēšanai Lailas Pakalniņas spēlfilmu "Spogulī" (2021) un Martas Elīnas Martinsones debiju "Tizlenes" (2021), Igaunijā rādīs absurda pasaku "Spogulī" un brāļu Ābeļu psiholoģisko drāmu "Nemierīgie prāti" (2022).

Baltijas Filmu dienas šogad tiks atklātas otrdien plkst.17.30 kinoteātra "Splendid Palace" lielajā zālē ar lietuviešu spēlfilmu "Svētceļnieki" (2021), režisors - Laurīns Bareiša, kas pirms gada saņēmusi galveno balvu Venēcijas kinofestivāla konkursā "Orizzonti".

Pārējie trīs seansi notiks kinoteātra "Splendid Palace" mazajā zālē, kur otrdien plkst.20 tiks demonstrēta igauņu spēlfilma "Mūžīgās mīlestības koks" (2021), režisors - Mēls Paliale.

Trešdien plkst.18 programmā iekļauta Lietuvas un Čehijas kopražojuma spēlfilma "Skrējēja" (2021), režisors - Andrjus Blaževičs. Filma saņēmusi galveno balvu Tallinas kinofestivāla "Black Nights" Baltijas filmu konkursā. Savukārt Baltijas filmu dienu noslēgums gaidāms trešdien plkst.20 ar spēlfilmu "Tuksnesī" (2021), režisore - Kadri Keusāra.

Baltijas filmu dienas Latvijā organizē Nacionālais Kino centrs, atbalsta Lietuvas Kino centrs un Igaunijas Filmu institūts. Ieeja uz visiem seansiem bez maksas, iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.