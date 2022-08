Gleznotāju Rasu Jansoni sadusmojis ekrāns, kurš izstādē Kuldīgas Adatu fabrikā aizlikts priekšā viņas mākslas darbam. (Foto: Ekrānuzņēmums no "Facebook",)

Kuldīgā mākslinieces sakašķējas gleznai priekšā aizliktā televizora dēļ

Kultūra Elmārs Barkāns | Jauns.lv

Pirms pusotra mēneša Kuldīgā atvēra jaunu mākslas telpu “Adatu fabrika”, kas iekārtota kādreizējās Adatu fabrikas vietā un no rudens kalpos par Latvijas Mākslas akadēmijas filiāli. Svinīgā notikuma viens no galvenajiem pasākumiem bija Latvijas Mākslas akadēmijas praktiskās doktorantūras studentu un diplomdarbu vadītāju darbu izstāde “Koncentriskie viļņi”, kas uzmanību piesaistīja ne tikai ar mākslas darbiem, bet arī ar kašķi starp vienu no izstādes autorēm un Adatu fabrikas vadību, jo mākslinieces Rasas Jansones darbam priekšā bija aizlikts liels televizors jeb interaktīvā tāfele.