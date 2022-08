Četri soļi kā nodrošināt kvalitatīvu saules paneļu uzstādīšanu

Taču patiesie cietušie šajā situācijā būs patērētāji – saņemot nekvalitatīvus pakalpojumus saules paneļu uzstādīšanā viņi būs paši radījuši sev problēmas dzīvojamo ēku turpmākajā ekspluatācijā, bet ilgtermiņā tas radīs zināmas sabiedrības daļas negatīvu attieksmi pret saules paneļu uzstādīšanu.

Aprakstīšu gadījumu, kuru esmu redzējis personiski, jo tas notika ar manu kaimiņu. Viņš noslēdza līgumu ar Latvijas pazīstamāko enerģētikas uzņēmumu par saules paneļu uzstādīšanu. Ieradās uzstādītāju brigāde – divi latviešu valodu nesaprotoši kādas mūsu kaimiņvalsts pārstāvji, kas diez vai arī bija spējīgi izlasīt projekta dokumentāciju.

Rezultāts – saules paneļu stiprinājumi saskrūvēti šķībi greizi ar celtniecības veikalā nopirktiem leņķīšiem tieši pie jumta seguma, nevis tādiem, kas paredzēti saules paneļu stiprināšanai, urbjot sabojāti mājas elektroinstalācijas kabeļi, invertors (viena no būtiskākajām saules paneļu sastāvdaļām, ierīce, kas paneļu radīto līdzstrāvu pārvērš maiņstrāvā) brutāli piestiprināts ar dībeļnaglām un invertora iestatījumus klientam arī neviens nemāk ne paskaidrot, ne iestatīt, cietusi arī mājas fasāde un notekcaurules. Jumtam lai piestiprinātu vadus brutāli ieskrūvētas skrūves, kas paredzētas iekšdarbiem.

Kopējais izskats – šausmīgs, bija jāgriežas pēc palīdzības pie apdrošinātāja, lai novērstu šādu “montāžas darbu” rezultātus. Ņemot vērā to, ka klientu uztverē atpazīstamākie uzņēmumi, ar kuriem tiek parasti noslēgti līgumi, vienlaikus arī ir visdārgākie, tad patiesībā par lielu naudu tiek nopirkta ļoti slikta kvalitāte.

Aprakstītais gadījums ilustrē visu ar saules paneļu uzstādīšanu radušos problēmu kopumu. Cilvēks, neslēdzot līgumu ar lielu un pazīstamu uzņēmumu par šāda pakalpojuma saņemšanu, ir pārliecināts, ka uzņēmuma atpazīstamais vārds un zīmols garantē saņemamā pakalpojuma kvalitāti. Taču patiesībā pakalpojuma kvalitāte ir atkarīga nevis no pazīstamiem zīmoliem, bet gan apakšuzņēmumiem, kas veic reālo saules paneļu uzstādīšanu. Pēc būtības elektroenerģijas tirgotāji, elektromateriālu tirgotāji ir tikai starpnieki nevis sistēmu instalatori, tie patur daļu no peļņas no katra objekta. Un šajā ziņā valsts ir pieļāvusi būtisku kļūdu – netiek veikta šo uzņēmumu licencēšana vai sertificēšana, sabiedrībai nav pieejami arī nekādi sertificēto (lasi – tādus, kas darbus paveic kvalitatīvi) šādus pakalpojumus sniedzošo uzņēmumu saraksti, netiek veikta nekāda uzraudzība par paveikto darbu kvalitāti. Tā kā saules paneļu uzstādīšanai uz privātmājas jumta nav vajadzīgs būvprojekts, tad nav arī noteiktu standartu, kā to vajadzētu darīt un nav arī dokumentācijas, pēc kuras varētu pārbaudīt montāžas kvalitāti.

Kāda ir izeja no šīs situācijas un kā klienti var nodrošināt adekvātu saņemto pakalpojumu kvalitāti, nevis par dārgu naudu nopirkt sev slikti funkcionējošus saules paneļus un tekošu jumtu jau nākošajā ziemā? Vieglas atbildes uz šo jautājumu nav jau aprakstīto pieļauto kļūdu dēļ.

Ko var izdarīt? Pirmais, ko vajadzētu darīt – līgumu par saules paneļu uzstādīšanu slēdzot būtu jāpārliecinās, kāds apakšuzņēmums izpildīs montāžas darbus un kādas šo darbu kvalitātes garantijas ir iekļautas līgumā.

Otrkārt, klientam noteikti vajadzētu pieprasīt, lai montāžas darbu veicēji uzrāda atbilstošu sertifikātu (kas satur elektroietaišu montāžu, kabeļliīnijās līdz 1kV, Elektrostaciju mikroģeneratoru montāža līdz 1kV, ēku elektroinstalācija līdz 1kV, Elektrotehniskās kontroles, vadības un automatizācijas sistēmas līdz 1kV)

Treškārt – pārliecināties publiski pieejamajās datu bāzēs – Lursoft, firmas.lv un līdzīgās, vai uzņēmums, kas sniedz jums pakalpojumu nav dibināts dažas nedēļas atpakaļ un vai tam nav nodokļu parādu – ilgāk tirgū strādājoši uzņēmumi parasti spēj nodrošināt arī nepieciešamo daru kvalitāti, atbilstoši maksāt darbu veicējiem un nomaksāt nodokļus, tādiem būtu dodama priekšroka. Ja uzņēmums pastāv pietiekami ilgu laiku, tad parasti tā mājas lapā var uzzināt arī par agrāk paveiktajiem darbiem un iepazīties ar tiem.

Visbeidzot – ja finansiāli ir tāda iespēja, noteikto būtu vēlams piesaistīt būvuzraugu saules paneļu montāžas darbu uzraudzībai. Sertificēto būvuzraugu saraksts ir atrodams caur Būvniecības valsts kontroles biroja mājas lapu. Viss pārējais, diemžēl, ir atkarīgs no paša klienta vēlmes izglītoties un iedziļināties procesā, izpratnes par to, kā izskatās kvalitatīvs rezultāts. Diemžēl šīs zināšanas nav iegūstamas ne viegli, nedz arī lēti.