Par sutenerismu notiesā divus bijušos Rīgas pašvaldības policijas darbiniekus

Trulis savulaik bijis Rīgas pašvaldības policijas Centra pārvaldes priekšnieks. Viņš tika apsūdzēts par to, ka vismaz pusotru gadu pieņēmis kukuļus no suteneriem par to, ka brīdināja viņus par kārtības sargu ieplānotajiem reidiem un pārbaudēm vietās, kur tiek sniegti seksuāla rakstura pakalpojumi.

Jostiņas pašvaldības policijā ieņēma Dienesta izmeklēšanas un iekšējās kontroles nodaļas priekšnieces amatu. Viņa kriminālprocesā bija apsūdzēta par starpniecību kukuļošanā un par sutenerismu organizētā grupā. Jostiņas organizētā suteneru grupa sastāvējusi no vēl trim SIA "Masāžas studija Eiforija" darbiniecēm.

Pēc vairākus gadus pirmajā instancē ilgušas tiesvedības apsūdzētie beidzot atzinuši savu vainu un visi pieci vienojušies ar prokurori par sodu. Vienošanos apstiprinājusi tiesa un tā stājusies spēkā. Trulim piespriesta 10 000 eiro sodanauda un uz diviem gadiem atņemtas tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatu, bet visām četrām sutenerēm piespriesti nosacīti cietumsodi, tostarp Jostiņai - uz pieciem gadiem ar pārbaudes laiku uz pieciem gadiem.

Truļa un Jostiņas aizturēšana notika 2014. gadā. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) pēc tam lūdza prokuratūru sākt kriminālvajāšanu pret divām pašvaldības policijas amatpersonām un kādu uzņēmēju par korupciju.

Kā tolaik vēstīja KNAB, pierādījumi devuši pamatu uzskatīt, ka pašvaldības policijas amatpersona, izmantojot dienesta stāvokli, sniedza uzņēmējam ierobežotas pieejamības informāciju, par ko starpnieks - amatpersona - saņēma pretlikumīgu atlīdzību. KNAB rosināja sākt kriminālvajāšanu pret policijas amatpersonām par kukuļņemšanu un starpniecību kukuļošanā, bet pret uzņēmēju par kukuļdošanu.

KNAB paziņojumā presei rakstīja, ka ilgstošā laika posmā viena RPP amatpersona ir pieņēmusi vairākus kukuļus tālākai nodošanai RPP pārvaldes priekšniekam, lai tas, izmantojot savu dienesta stāvokli, rīkotos kukuļdevēja interesēs un pieļautu bezdarbību komercsabiedrības interesēs. KNAB rīcībā esošā informācija liecināja, ka vienā gadījumā amatpersonai ir nodots kukulis 533 eiro apmērā, bet citā gadījumā 400 eiro apmērā.

Pēc kukuļa nodošanas RPP amatpersonas aizturētas. Aizturēšanas un kratīšanas veiktas, sadarbojoties ar Valsts policiju, kuras lietvedībā atradās kriminālprocess par sutenerismu organizētā grupā. Šīs izmeklēšanas laikā konstatēts, ka nozieguma īstenošanā arī iesaistītas RPP amatpersonas.

Valsts policija savukārt paziņojumā presei rakstīja, ka policija sadarbībā ar KNAB aizdomās par sutenerismu organizētā grupā aizturēja piecas personas, tostarp divas iepriekšminētās RPP amatpersonas.

Personas aizturētas 2014. gada janvārī sāktā kriminālprocesā, policijai sākot izmeklēšanu saistībā ar kādu Rīgā darbojošos masāžas salonu, zem kura izkārtnes, kā vēlāk tika noskaidrots, darbojās bordelis jeb vieta, kurā par samaksu klients varēja saņemt seksuālos pakalpojumus. Izmeklēšanas laikā policija noskaidroja noziedzīgā nodarījuma īstenošanā iesaistītās personas, starp kurām bija arī pašvaldības policijas amatpersonas.

Izmeklēšanas laikā iegūtā informācija liecina, ka bordelis darbojies aptuveni pusotru gadu.