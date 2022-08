FOTO: atklāj labdarības mākslas izstādi "Ēdenes dārzs — pieci sievišķības elementi" viesnīcā Kempinski Riga

Izstādes nosaukums "Ēdenes dārzs — pieci sievišķības elementi" atsaucas uz Bībeles stāstu Ēdenes dārzā. Vārdu "Ēdene" izraēlieši apvienoja ar vārdu e'den — "baudījums". “Katra no divdesmit piecām izstādes gleznām ir baudas personifikācija — māksla, dzīve, mūzika, brīvība un mīlestība. Piecas mākslinieces dažādi interpretē redzēto un piedzīvoto, taču viņas vieno jūtīgums un iekšējais spēks, kas piemīt visām mūsdienu sievietēm,” stāsta izstādes kuratore Eva Šleziņa.

Par Grand Hotel Kempinski Riga:

Izvietota iepretim slavenajam Latvijas Nacionālās operas namam un blakus Vecrīgai, kas iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, viesnīca piedāvā absolūti jaunu komforta un elegances līmeni gan pilsētas viesiem, gan tās iedzīvotājiem. Grand Hotel Kempinski Riga piedāvā 141 pirmās klases numuru un apartamentus, divus restorānus un divus bārus, sešas ietilpīgas sanāksmju telpas, tajā skaitā Grand Ballroom konferenču zāli, kā arī pasaules klases SPA un atpūtas zonu. Brīnišķīgs panorāmas skats uz galvaspilsētu, izsmalcināts serviss un bagātīga kultūras pieredze gaida viesus no visas pasaules.

Par Kempinski:

Izveidota 1897. gadā, Kempinski Hotels ir Eiropas vecākā luksusa klases viesnīcu grupa. Kempinski mantojumu, kas nosaka nevainojamu, personīgi pielāgotu servisu un izcilu viesmīlību, papildina tā īpašumu ekskluzivitāte un individualitāte. Kempinski šobrīd pārvalda 76 pieczvaigžņu viesnīcu un rezidenču portfolio 31 valstī un turpina pievienot tam jaunus īpašumus Eiropā, Tuvajos Austrumos, Āfrikā, Āzijā un Amerikā. Ikviens no tiem atspoguļo Kempinski zīmola spēku un panākumus, nezaudējot saikni ar savu mantojumu. Portfolio iekļauj vēsturiskus īpašumus un arhitektūras pieminekļus, godalgotas urbānā dzīvesveida viesnīcas, pirmklasīgus kūrortus un prestižas rezidences. Katrs no tiem piedāvā kvalitāti, kuru viesi sagaida no Kempinski, vienlaikus iekļaujot katras atrašanās vietas kultūras tradīcijas. Kempinski ir dibinājis pasaules lielāko neatkarīgo viesnīcu zīmolu aliansi — Global Hotel Alliance (GHA).