Rīgas seniori Ukrainas bēgļiem palīdzēs labāk iekļauties mūsu sabiedrībā

“Karš Ukrainā ilgst jau vairāk kā piecus mēnešus, un visu šo laiku no tā šausmām cieš mierīgie civiliedzīvotāji, arī seniori un bērni. Mēs nedrīkstam palikt vienaldzīgi, un mazākais, ko varam darīt, ir dot viņiem mieru, sadraudzību un sapratni, bet laiku, ko šie cilvēki spiesti pavadīt tālu prom no mājām, padarīt saturīgu,” saka LSKA valdes priekšsēdētājas vietniece Lilita Kalnāja.

Lai palīdzētu Ukrainas kara bēgļiem labāk adaptēties mūsu sabiedrībā, LSKA ar Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra finansiālu atbalstu Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros uzsākusi īstenot projektu “Rīgas seniori kopā ar Ukrainas bēgļiem”.

Kā norāda Lilita Kalnāja, daudzi seniori no agras bērnības un arī no vecāku stāstiem labi atceras Otrā pasaules kara šausmas, un tādēļ ar jo lielāku līdzcietību ir gatavi palīdzēt bēgļiem no kara plosītās Ukrainas.

“Ir svarīgi, lai šie cilvēki justos Latvijā gaidīti, tādēļ darīsim visu, lai palīdzētu bēgļiem no Ukrainas iekļauties mūsu sabiedrībā un labāk iejusties Rīgā. Jau esam aicinājuši viņus apmeklēt starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2022” pasākumus Rīgā, un uz mūsu ukraiņu draugiem tie atstāja tiešām spilgtu iespaidu un raisīja pozitīvas emocijas. Lai palīdzētu labāk integrēties Latvijas sabiedrībā, notiks arī Sarunu klubi, kuros piedalīsies Ukrainas un Rīgas seniori kopā ar savām ģimenēm. Savukārt Latvijas kultūrvides labākai iepazīšanai organizēsim ekskursijas Kurzemē, Rundālē un Siguldā, kopā apmeklēsim arī Lībiešu krastu. Tāpat paredzēta tikšanās ar mazākumtautību nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kā arī pasākums “Lībieši Latvijā”, kurā kopā klausīsimies Rīgas lībiešu dziesmu ansambļa “Līvlist” koncertu un baudīsim lībiešu nacionālos ēdienus. LSKA patvēruma meklētājiem no Ukrainas organizēs arī latviešu valodas pamatu apgūšanu, kā arī sagatavos un izdalīs valodas apguves metodiskos materiālus,” stāsta Lilita Kalnāja.

LSKA ir pārliecināta, ka mūsu sapratne un atbalsts Ukrainas kara bēgļiem ir ļoti nepieciešams, tādēļ darīsim visu, lai no kara šausmām cietušajiem cilvēkiem palīdzētu iekļauties Latvijas sabiedrībā un Rīgas ikdienas dzīvē, kā arī labāk iepazīt mūsu kultūru.