Cietusī atklāja, ka 28. jūlija rīta notikumi risinājušies Imantā. Uzbrucēju viņa nepazīst, bet zina, ka sieviete dzīvo netālu un faktiski ir viņas kaimiņiene.

Ceturtdienas konfliktam, kurā cietušajai ir bojāta manta (no kakla noplēsta sudraba ķēdīte), sists un draudēts, sākums meklējams kādā iepriekšējā saķeršanās brīdī.

“Kādā dienā pirms tam no rīta gāju uz darbu un ievēroju, ka šī pati kundze bļauj uz kādu citu sievieti. Nevarēju tā vienkārši noskatīties no malas un paiet garām. Gāju klāt un apvaicājos, vai viss ir labi. Uz to agresīvā sieviete man pretī atcirta – ko esmu piesējusies un lai runāju krieviski,” telefonsarunā atklāj cietusī.

Viņa atteikusies tā darīt un pretī saņēmusi lamuvārdu gūzmu. Pēcāk arī sekojis ceturtdienas rīts, kura notikumus cietusī iefilmējusi.

“Ceturtdien gāju garām un redzēju, ka viņa sēž uz soliņa. Man jau tad bija slikta priekšnojauta, tamdēļ paņēmu rokās tālruni, lai vajadzības gadījumā varētu dokumentēt notiekošo. Sliktā priekšnojauta, kā saprotiet, attaisnojās,” piebilst sieviete.

“Man pienākot tuvāk, viņa pielēca kājās, sāka man prasīt, kā mani sauc, kur es dzīvoju. Mēģināju tikt garām, taču viņa bloķēja man ceļu. Turpmākie notikumi jau ir nofilmēti un gan ievietoti internetā, gan arī iesniegti Valsts policijā, kā pierādījumi,” skaidro cietusī.

Viņa atklāj, ka kundzes argumenti prasībai runāt krieviski bijuši visnotaļ absurdi. Agresore apgalvojusi, ka Latvijā 50% iedzīvotāju ir krievi, tādēļ šeit ir jārunā krievu valodā.

“Pēc šī incidenta es ieskrēju mājā un palūdzu apsargam palīdzību ar policijas izsaukšanu. Policija notikuma vietā neieradās, bet es devos uz iecirkni, kur uzrakstīju iesniegumu un iesniedzu pilnu – ap četras minūtes garu – video,” stāsta cietusī.

Pēcāk esot manīts, ka sieviete ar sakravātām somām devusies projām no rajona un līdz šodienai tur nav manīta.

“Kuce, krievu valodu aizmirsi?”

Krievu lamuvārdu pārpildītā monologā, ar suni padusē, kliedzot “astoņus gadus, bļ**j!” – tā kāda sieviete Rīgā vērsusies pret savu kaimiņieni.

Iepriekš jau ziņots, ka video, kurā redzama dusmu pārņemtā sieviete, ir dzirdami teju visi galvenie Kremļa naratīva komponenti.

Cietusī nolamāta par nacisti, pieminēti “astoņi gadi”, kas, domājams, ir atsauce uz Krievijas apgalvojumiem, ka Ukraina “astoņus gadus bombardējusi Donbasu”. Kadros redzams, ka sievietei, kura uzbrūk, padusē tobrīd ir iespiests suns.

Šeit fragments no rīta notikumiem. Sieviete man draud, grūsta, saukā par nacisti, jo atsakos ar viņu runāt krieviski. Beigās sita un norāva ķēdīti no kakla. Iesniegums @Valsts_policija jau uzrakstīts. pic.twitter.com/2Eq4UOxSGj — Kristīnes kritika 🇱🇻 (@KristineKomente) July 28, 2022

Vēl arī dzirdams, ka uzbrucēja mēģina iebiedēt cietušo, ka viņa te vairs nedzīvošot, un sauc sevi par “slimu”, norādot, ka tas it ka ļauj viņai izvairīties no atbildības.

Video sākumā arī dzirdami cietušās virzienā izteikti nonāvēšanas draudi. VP notikušo tikmēr pagaidām komentē šādi:

“Paldies par ziņošanu. Šādas darbības – uzbrukums un draudi latviešiem Latvijā tautības dēļ ir kategoriski nepieļaujami. Iesniegumu esam saņēmuši, šobrīd policisti rīkojas likuma ietvaros, tiek skaidroti visi apstākļi, un no policijas puses šis notikums tiks vērtēts stingri.”

VP arī informē, ka ir sākts kriminālprocess saistībā ar krievu valodā runājošas sievietes agresīvu attieksmi pret latviešu valodā runājošu sievieti.