Jelgavā palielina atbalstu skolēniem mācību piederumu iegādei

Sākot jauno mācību gadu, bērni no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kuri apgūst vispārējo izglītību klātienē, piecus un sešus gadus veci bērni, kā arī bērni no audžuģimenēm var pretendēt uz pašvaldības pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei.

Līdz šim pabalsts skolēniem bija 57 eiro apmērā, bet piecus un sešus gadus veciem bērniem, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu, - 29 eiro. Ceturtdien deputāti lēma paaugstināt pabalsta apmēru attiecīgi līdz 70 eiro un 35 eiro.

Pašvaldībā uzsver, ka pabalstu skolēniem mācību piederumu iegādei piešķir no kārtējā gada 1. augusta līdz 30. septembrim.

Grozījumi saistošajos noteikumos pieņemti, lai līdz ar mācību piederumu cenu pieaugumu palielinātu sociālo atbalstu mazāk aizsargātajām Jelgavas ģimenēm.

Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē informē, ka līdz septembra beigām no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām pabalsta individuālo mācību piederumu iegādei saņemšanai var kvalificēties 144 vispārējās izglītības iestādes klātienes izglītojamie un 55 izglītojamie, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu. Tiek prognozēts, ka no 1. augusta līdz 31. septembrim minēto pabalstu nodrošināšanai ir nepieciešams finansējums 12 005 eiro. Lai nodrošinātu pabalsta mācību piederumu iegādei izmaksu pieaugumu, papildus nepieciešams finansējums 5095 eiro apmērā.

Savukārt audžuģimeņu bērni, kuri var pretendēt uz šo pabalstu, saskaņā ar Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes datiem ir 18 personas, un palielinātā pabalsta nodrošināšanai papildus būs nepieciešams 221 eiro.

Lai ģimenes saņemtu pabalstus, bērna likumiskajam pārstāvim līdz 30. septembrim Sociālo lietu pārvaldē Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9 jāiesniedz iesniegums. To var izdarīt vairākos veidos. Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības klātienē pēc iepriekšēja pieraksta, audžuģimenes Informācijas kabinetā rindas kārtībā pirmdienās no plkst.8 līdz 12 un no plkst.13 līdz 19, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst.8 līdz 12 un no plkst.13 līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 12 un no plkst.12.30 līdz 14.30.