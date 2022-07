LVSADA plānotajā streikā piedalīsies vairāki Stradiņa slimnīcas un Austrumu slimnīcas darbinieki

Kā pavēstīja PSKUS Komunikācijas daļas vadītāja Janita Veinberga, dalību streikā no 3000 slimnīcas darbiniekiem pieteikušas 58 personas. Viņa gan piebilda, ka, iespējams, tie nav visi, kas uz pasākumu dosies, jo kādi no atbalsta struktūrvienībās strādājošajiem ir informējuši, ka pasākumā piedalīsies uz brīdi.

Slimnīcai nav sīkākas informācijas par amatu grupām.

Savukārt no RAKUS streikā piedalīsies seši darbinieki, pavēstīja slimnīcas preses sekretāre Ilga Namniece. No tiem ir viens ārsts, viens sociālais darbinieks, četras māsas un to palīgi.

Pacientiem nepieciešamā medicīniskā palīdzība RAKUS klīnikās un nodaļās tiks sniegta līdzšinējā apmērā.

Jau ziņots, ka protesta akcijas mērķis ir aizstāvēt veselības aprūpes nozares darbinieku ekonomiskās un profesionālās intereses, savukārt akcijas sauklis ir "Par dzīvību - tavu un manu!".

LVSADA izsludinātajā veselības nozares brīdinājuma streikā piedalīsies 106 dalībnieki, pavēstīja arodbiedrības priekšsēdētāja vietniece Līga Bāriņa.

Pēc viņas paustā, šie 106 ārstniecības speciālisti ir tie, kas uzrakstījuši pieteikumu par to, ka streika dienā, 27. jūlijā, nestrādās. Papildu streikotāji vairs netiks pieņemti, jo visa informācija likuma noteiktajā kārtībā jau nosūtīta Valsts Darba inspekcijai, Veselības ministrijai (VM) un Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sekretāram, informēja Bāriņa.

Savukārt to cilvēku skaits, kas piedalīsies protesta akcijā pie VM, ir sasniedzis 400, un LVSADA vēl turpina saņemt pieteikumus no tiem, kas vēlētos piedalīties.

Starp tiem, kas vēlas piedalīties pasākumā, ir gan ārsti, gan māsas, māsu palīgi, atbalsta personas, veļas mājas pārziņi, sanitāri un citi ārstniecības profesiju pārstāvji.