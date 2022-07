Latvija nosūtījusi pieprasījumu raķešu artilērijas sistēmas HIMARS iegādei

AM ir trīs prioritātes attiecībā uz raķešu sistēmām, proti, krasta aizsardzībai pret kuģiem, vidējā rādiusa pretgaisa aizsardzības sistēmas un raķešu artilērija.

Attiecībā uz krasta aizsardzības sistēmām AM ir saņēmusi piedāvājumus no potenciālajiem piegādātajiem. Tirgus izpētē ir veikta šo piedāvājumu analīze, kā arī pieprasīta papildu informācija tālākajai izvērtēšanai. Tāpat arī pieprasīta informācija par iespējamo industriālo iesaisti.

Par vidējā rādiusa pretgaisa aizsardzības sistēmām ir pieņemts lēmums vidējā rādiusa sistēmas iegādāties kopā ar Igauniju. Nesen Madridē NATO samita laikā Latvijas un Igaunijas aizsardzības ministri parakstīja kopīgu nodomu vēstuli par iegādes veikšanu. Pašlaik notiek kopīgs darbs pie iepirkuma tālākās īstenošanas.

Attiecībā uz raķešu artilērija ir nosūtīts pieprasījums ASV par HIMARS sistēmu pieejamību un cenām. Šis ir kopīgs Baltijas valstu projekts, un AM sagaida, ka ASV to atbalstīs ar līdzfinansējumu. Patlaban tiek gaidīta atbilde no ASV puses. Jau vēstīts, HIMARS sistēmu Ukrainai karošanai pret Krieviju piešķīrusi ASV.

AM patlaban nevarēja nosaukt precīzu summu, cik izmaksās visas trīs minētās sistēmas, taču tie noteikti būšot simti miljonu eiro.

"Attiecībā uz visu iepriekšminēto spēju ieviešanu būtiski ir atzīmēt, ka šis ir jauns līmenis Latvijas aizsardzības attīstībā, un šo spēju ieviešana prasīs laiku. Tāpat jāatzīmē, ka pilnīga spēju ieviešana prasīs papildu personāla resursus," uzsvēra AM runasvīrs Kaspars Galkins.

Jau ziņots, ka turpmāko trīs gadu laikā finansējums Latvijas valsts aizsardzībai tiks pakāpeniski palielināts līdz 2,5% no iekšzemes kopprodukta.