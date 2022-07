Darbu sāks CVK uzziņu tālrunis par 14. Saeimas vēlēšanām

Tālrunis strādās katru dienu no plkst.9 līdz 20, bet vēlēšanu nedēļā - 26. septembrī no plkst.9 līdz 21. 30. septembrī un 1. oktobrī - no plkst.7 līdz 24. Uzziņu tālruņa operatori būs gatavi vēlētājus uzklausīt arī 2.oktobrī no plkst.9 līdz 17.

Zvanot uz uzziņu tālruni, vēlētāji varēs noskaidrot vēlēšanu iecirkņu adreses un darba laikus, uzzināt par pieteikšanos balsot pa pastu no ārzemēm, balsošanas kārtību iecirknī, zīmes aizpildīšanu. Tāpat varēs iegūt atbildes uz citiem ar vēlēšanu norisi saistītiem jautājumiem.

Kārtējās 14. Saeimas vēlēšanas norisināsies oktobra pirmajā dienā, sestdienā. Tajās tiesības piedalīties būs Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma, lai uz nākamajiem četriem gadiem ievēlētu 100 parlamenta deputātus.

Kā līdz šim vēlētāji Saeimas vēlēšanās varēs balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs. Balsošanas dokuments ir derīga Latvijas pilsoņa pase vai Latvijas pilsoņa personas apliecība. Šoreiz ērti piedalīties vēlēšanās varēs arī vēlētāji, kuru rīcībā ir tikai personas apliecība, bet nav derīgas pases, jo parlamenta vēlēšanās pirmo reizi vēlētāju uzskaitei tiks izmantots vēlētāju reģistrs un spiedogs pasē par dalību vēlēšanās netiks likts. Līdz ar to vēlētājiem, kuriem ir tikai personas apliecība, lai piedalītos vēlēšanās, nebūs nepieciešama vēlētāja apliecība.

66 vēlēšanu iecirkņos Latvijā vēlēšanu nedēļas pirmdienā, 26. septembrī, ceturtdienā, 29. septembrī un piektdienā, 30. septembrī varēs nodot balsi glabāšanā, tāpat būs iespēja balsot savā atrašanās vietā, ja veselības stāvokļa dēļ nebūs iespējams nobalsot vēlēšanu iecirknī klātienē, ja vēlēšanu dienā jāaprūpē slimnieks vai vēlētājs atradīsies ieslodzījuma vietā. Vēlētāji, kuri vēlēšanu laikā uzturēsies ārvalstīs un būs noteiktajā termiņā reģistrējušies pasta balsošanai, varēs izmantot iespēju balsot arī pa pastu.