Ukrainas karavīru bērni atpūšas nometnē Ikšķilē

Pirmā šāda nometne Ukrainas Bruņoto spēku un Nacionālās gvardes karavīru bērniem Latvijā rīkota pirms pieciem gadiem.24 Ukrainas karavīru bērniem, kuri ieradušies Latvijā, ikdiena savā dzimtenē tiek aizvadīta aktīvās karadarbības zonā.

Šonedēļ Latvijā viņi kopā ar vietējiem jauniešiem piedalīsies Jaunsardzes centra rīkotajā nometnē Ikšķilē, vēsta portāls "Lsm.lv".

"Es gribētu, lai viņi sajūt to draudzību, kas viņiem sen nav bijusi, es domāju. Labas atmiņas no Latvijas, tas ir visvairāk, ko es gribētu, lai atceras," teica Ikšķiles novada jaunsargu vienības jaunsardze Linda.Darja Latvijā ieradusies no Ukrainas pilsētas Bučas, Dmitrijs no Harkivas. Abi atzina, ka Latvijā izbauda dabu un mieru.

Darja: "Šeit ir paši labākie un sirsnīgākie cilvēki."

Dmitrijs: "Noteikti saku to pašu. [Varēšu] mieru un labestību atcerēties, ka te ir cilvēki ar plašu sirdi. Latvieši ļoti labi saprot to, kas notiek pie mums, un tiešām mūs atbalsta uzreiz."

"Šeit it arī bērni, kuriem tēvi ir gājuši bojā karā. Citiem vecāki šobrīd karo. Lai arī īsu laika posmu, tomēr bērniem ir iespēja kaut uz brīdi aizmirst tās sāpes, ko viņiem nākas izjust," atzīst Ukrainas Nacionālās gvardes pulkvedis Viktors Golumbivskis.

Pirmajā nometnes dienā jaunieši dosies uz Siguldu, kur brauks ar gaisa tramvaju un veiks arī citas izklaidējošas aktivitātes. Kā norādīja nometnes organizatori, svarīgākais šobrīd ir Ukrainas jauniešiem nodrošināt iespēju kaut nedaudz atslēgties no tās realitātes, kur pēc nedēļas nāksies atgriezties.

Nometni Ukrainas jauniešiem Latvijā Jaunsardzes centrs rīko ceturto reizi.