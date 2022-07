Pirmdien Latvijas slimnīcās esošo Covid-19 pacientu skaits palielinājies līdz 157

Kopumā pēdējā diennaktī Latvijas stacionāros ievietoti 34 Covid-19 pacienti, bet no slimnīcām izrakstīti 27.

No visiem stacionāros esošajiem Covid-19 pacientiem 77 cilvēkiem Covid-19 ir pamatdiagnoze. No stacionētajiem, kuriem Covid-19 ir pamatdiagnoze, 72 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet pieci - ar smagu slimības gaitu.

Jau vēstīts, ka aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 1179 jauni Covid-19 inficēšanās gadījumi, kas ir lielākais saslimšanas skaits kopš 13. aprīļa, kad bija 1277 inficēto, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Kopumā aizvadītajā diennaktī laboratoriski veikti 4248 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 27,8% bijuši pozitīvi. No reģistrētiem jauniem inficēšanās gadījumiem 455 cilvēki nebija vakcinēti vai nebija pabeiguši vakcinācijas kursu, bet 724 bija vakcinēti pret Covid-19.

Divu nedēļu Covid-19 kumulatīvais rādītājs Latvijā palielinājies no 498,4 līdz 524,4 uz 100 000 iedzīvotāju. Pēdējo reizi par šo lielāks kumulatīvais rādītājs bija 23.aprīlī, kad tas bija 528,1.

Savukārt septiņu dienu kumulatīvais rādītājs palielinājies no 287,8 līdz 297,6 uz 100 000 iedzīvotāju.

Aizvadītajā diennaktī saņemtas ziņas par trīs mirušajiem no Covid-19, no kuriem viens bija vecumā no 70 līdz 79 gadiem, bet divi 80 līdz 89 gadu vecumā. Visi trīs bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši.

Kopumā līdz šim Latvijā miruši 5878 ar Covid-19 inficēti cilvēki.

Kopš Covid-19 pandēmijas sākuma šī slimība Latvijā laboratoriski apstiprināta 847 709 cilvēkiem.