Ūdens vizuļo. (Foto: LETA)

Pļaviņās no Aiviekstes upes izcelts miris cilvēks

Pļaviņās no Aiviekstes upes izcelts miris cilvēks, līdz ar to glābēji šogad no ūdenstilpnēm izvilkuši kopumā jau 54 cilvēkus, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).