Blēdīties ar vekseļiem kļūs arvien grūtāk

Grozījumi Vekseļu likumā veikti, lai uzlabotu to tiesisko regulējumu atbilstoši mūsdienu prasībām un samazinātu šāda veida viltotu dokumentu izmantošanu krāpnieciskos nolūkos. Ar šiem grozījumiem tiek noteiktas stingrākas prasības vienkāršo vekseļu izdošanai un uzlabota to protestēšanas kārtība, precizētas prasības par informācijas paziņošanu.

Nepietiks ar mutisku aicinājumu

Izmaiņas vekseļa regulējumā paredz noteiktas formas prasības fiziskas personas izdotam vienkāršam vekselim, un turpmāk iedzīvotāji vekseli varēs izdot kā notariālu aktu vai kā elektronisku dokumentu.

Juridiskām personām saglabājama izvēles brīvība attiecībā uz vienkāršā vekseļa formu, tajā skaitā dodot tiesības izvēlēties izdot vienkāršo vekseli kā notariālu aktu, vajadzības gadījumā arī kā elektronisku dokumentu.

Grozījumi arī precizē vienkāršo vekseļu protestēšanas kārtību, lai nodrošinātu maksimālu iespēju, ka parādnieks par to būtu informēts. Tiek izslēgta iespēja notāram tikai mutiski uzaicināt parādnieku izpildīt savas saistības, jo šādu uzaicināšanu pēc tam nav iespējams pierādīt.

Griesti līdz 15 000 eiro

Nodrošinot iespējamo parādnieku aizsardzības līmeni, tiks ierobežots vienkāršo vekseļu lielums, un turpmāk to maksimālā vērtība nedrīkstēs pārsniegt 15 000 eiro. Personām, kas vēlēsies lielāku naudas summu, būs jāizvēlas cits darījuma veids.

Papildu grozījumi nodrošina fizisko personu aizsardzību saistībā ar tratām (tā ir pavēle aizņēmējam samaksāt visu summu). Grozījumi paredz noteikt, ka gan trasants (aizdevējs), gan trasāts (aizņēmējs) turpmāk var būt tikai komersanti. Tādējādi ar grozījumiem tiek panākts risinājums, ka šie izmaksas rīkojumi turpmāk izmantojami tikai komerctiesiskajā apritē, bet fiziskās personas izmantos elektroniskos un vienkāršos vekseļus.

Jāatzīmē, ka Tieslietu ministrija tikai 2021. gadā sāka diskusiju par izmaiņu nepieciešamību Vekseļu likuma regulējumā, kas darbojas vēl no pirmās brīvvalsts laikiem. Grozījumi tapa pēc ļoti skandalozas krimināllietas uzsākšanas, kurā par sirmgalves un kāda vīrieša apkrāpšanu apsūdzēti tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, notāre Inga Muciņa un vēl trīs personas. Veinbergs apsūdzēts pēc Krimināllikuma panta par krāpšanu un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, Muciņa par dienesta viltojumu un krāpšanu.

Iztukšoja kontus ar izdomātu parādu

Eleonora Ļaksa (89) daudzus gadus dzīvoja viena, un cienījamā vecuma dēļ bija radušās problēmas ar pārvietošanos un atmiņu, kā rezultātā viņa visai regulāri neapmaksāja komunālos pakalpojumus. Kad parāda summa pārsniedza 1000 eiro, Rīgas namu pārvaldnieks vērsās tiesā. Tā nolēma, ka parāds jāpiedzen, un tā izpilde nodota zvērinātam tiesu izpildītājam Rolandam Veinbergam.

Šādā situācijā tiesu izpildītājam bija tiesības piekļūt parādnieces bankas kontiem, un pensionārei bijis ap 8000 eiro uzkrājums – Veinbergam bija iespēja parāda summu no Ļaksas konta vienkārši pārskaitīt Rīgas namu pārvaldniekam, un viss ar to būtu beidzies. Nesaprotamu iemeslu dēļ Veinbergs izlika sirmgalves dzīvokli publiskā izsolē, kur tas pārdots par 30 700 eiro. Atskaitot parādu un juridiskos izdevumus, Ļaksas kontā palika 28 000 eiro, taču par visām šīm darbībām personiski viņu tā arī neviens neinformēja.

Gluži otrādi – ne no kurienes pēkšņi parādījās sirmgalves it kā izsniegts vekselis tieši par kontā esošajiem 28 000 eiro kādai Kristīnai Lucenko. Zīmīgi, ka par šo vekseli vecā kundze neko nezināja un to gluži netīši atklāja viņas radiniece.

Kaut arī sirmgalve jau ilgu laiku veselības stāvokļa dēļ nebija pametusi dzīvokli, kā vekseļa izdošanas vieta minēta Imanta, bet paraksts bija acīmredzami nemākulīgi viltots. Lucenko jau divas nedēļas pēc vekseļa izdošanas vērsusies pie zvērinātas notāres Ingas Muciņas un pieprasījusi naudu atdot. Vekselis noprotestēts un nodots izpildei tam pašam Veinbergam, un nauda zibenīgi pārskaitīta uz Lucenko kontu. Likums nosaka, ka pirms vekseļa piedziņas notāram jāsazinās ar tā izsniedzēju, taču seniore apgalvo, ka arī par šīm darbībām neko nav zinājusi.

Apkrāpj arī invalīdu

Pēc līdzīgas shēmas apkrāpts arī 60 gadus vecais invalīds Sergejs Matmusajevs, kurš dzīvoja viens, un viņa vienīgais ienākums bija invaliditātes pensija. Kad dzīvokļa parāds pārsniedzis 8000 eiro, Rīgas namu pārvaldnieks vērsās pie Veinberga ar piedziņas lietu.

2019. gada vasarā dzīvoklis ar tiesas lēmumu nonāca izsolē un pārdots par 56 000 eiro. Atrēķinot parādu un tiesu izpildītāja izdevumus, Matmusajevam no pārdotās naudas pienācās gandrīz 40 000 eiro, taču viņš tos nesaņēma. Līdzīgi kā Ļaksas gadījumā pēkšņi parādījās uz tās pašas Lucenko vārda izsniegts vekselis, notāre Muciņa to noprotestēja, un nauda no invalīda konta pārskaitīta Lucenko.

Tikai pateicoties ārzemēs dzīvojošai Matmusajeva meitas rīcībai, šī lieta nonāca policijas redzeslokā. Izmeklēšanas laikā atrasti arī divi Lucenko līdzdalībnieki – nekur nestrādājošie Aleksandrs Sidorenko un Vladimirs Osnačs.

Ir visai skaidri redzams, ka grupa rīkojusies vienoti, jo informāciju par neizsargātajiem cilvēkiem, kuru dzīvokļi pārdoti izsolē, krāpnieki varēja iegūt no Veinberga. Savukārt Muciņai nav radušies jautājumi par dīvainajiem vekseļiem un viņa pat palīdzējusi Lucenko aizpildīt vekseļa formu. Arī abus it kā parādniekus viņa par vekseļa noprotestēšanu brīdinājusi nav.

Vekseļu shēma

Tā nav pirmā reize, kad notāre Muciņa iejaukta vekseļu skandālā. Vēl 2017. gadā Likuma un Taisnības redakcijā vērsās trīs rīdzinieki – Viktorija Galzone, Oļegs Galavānovs un Zinaīda Bihanova, kuri arī bija krituši par upuriem vekseļu viltošanas lietā.

Viņi visi dzīvoja vienā mājā, kuru apsaimniekoja dzīvokļu īpašnieku kooperatīvs (DZĪKS) Daugavgrīvas 74. Tā valdes priekšsēdētājs bija Mārtiņš Raitis Zilberts, kurš septiņdesmito gadu beigās notiesāts par bandītismu un 2000. gadā neveiksmīgi mēģināja panākt, lai viņu atzītu par nacionālās pretošanās dalībnieku.

Izmantojot to, ka viņa rīcībā bija personu dati, viņš viltojis trīs vekseļus par dažādām summām, kurus nodevis piedziņai notārei Muciņai. Vekseļu likuma 80. pantā teikts: “Notārs, kuram protesta izdarīšanai iesniegts vekselis, mutiski vai rakstiski uzaicina tās personas, uz kurām protests attiecas, izpildīt savu saistību pēc vekseļa.”

Tas netika izdarīts, un Galzone savā pastkastītē atrada jau gatavu paziņojumu par vekseļa noprotestēšanu 1200 eiro apmērā. Dodoties pēc skaidrojuma uz Muciņas biroju, notāre no tikšanās izvairījās, bet pēc tam arī samelojās, apgalvojot, ka viņa Galzonei ir zvanījusi. Cietusī tomēr ar telefonu izdrukas palīdzību pierādīja, ka tas neatbilst patiesībai.

Līdzīga situācija bija arī Bihanovai, kur viltotā vekseļa summa bija 1221 eiro. Arī šajā gadījumā vekseļa protesta aktā Muciņa rakstījusi: “Uzaicinājumu nokārtot saistību pēc šā vekseļa izdarīju 16.11.2017 pa tālruni, bet Bihanova to neizpildīja.” Arī šajā gadījumā telefona sarunu izdruka apliecināja, ka notāre nerunā patiesību.

Uz Golovanova vārda bija izrakstīts vekselis par krietni lielāku summu – 6440 eiro, bet kā viņa kontakttālruni Zilberts bija norādījis pats savu – tātad piezvanīt viņam notāre nevarēja pat gribēdama. Arī dienā, kad vekselis bija izrakstīts, Golovanovs kā tālbraucējs šoferis atradās komandējumā Krievijā. Šajā gadījumā viltotā vekseļa dēļ cietušais gandrīz pazaudēja dzīvokli, taču, izvērtējot gan krāpnieka personību, gan notikušā apstākļus, tiesu izpildītājs izrādīja sapratni un izsoli atcēla.

Jums gan paveicās...

Tiesu izpildītāju Veinbergu ar rūgtumu atceras žurnāliste Inga Gorbunova, kuras 83 gadus vecā māte gandrīz pazaudēja dzīvokli. Ģimene bija izīrējusi savu dzīvokli attālai radiniecei no laukiem, kura, kā pēc tam atklājās, nebija maksājusi komunālos maksājumus piecus gadus, un parāds sasniedzis 5000 eiro. Tikai laimīgas sagadīšanās dēļ sirmgalve bankomātā pamanījusi, ka viņas bankas kontā pēkšņi parādījusies summa – mīnus 5000 eiro.

Līdz tam kā dzīvokļa īpašnieci viņu neviens personīgi nebija informējis ne par parāda esamību, ne par uzsākto piedziņu. Iespējams, ka pa pastu kādas ziņas sūtītas, taču negodprātīgā īrniece tās nav rādījusi. Kad pati Gorbunova devusies pie Veinberga, lai noskaidrotu, kas īsti notiek, sākotnēji viņš atteicies sniegt jebkādu informāciju, un viņa bijusi pat spiesta vērsties pie tā laika tieslietu ministra Dzintara Rasnača.

Tikai pēc ministrijas iejaukšanās izsole apturēta un dota iespēja parādu apmaksāt. Jau pēdējā sarunā Veinbergs Gorbunovai visai izsmējīgā tonī esot noteicis: “Jums nu gan paveicās, jo pēc nedēļas šajā dzīvoklī jau būtu dzīvojuši citi.”

Jāatzīmē, ka Veinbergs baudījis īpašu Rīgas namu pārvaldnieka labvēlību parādu piedziņā – viņam uzticēta teju puse no visiem piedziņas gadījumiem, un pēdējo gadu laikā viņš bija kļuvis par miljonāru. Jau tiesas procesa laikā parādījusies informācija, ka policijā tiek izmeklēti vēl vairāki līdzīgi apkrāpšanu gadījumi ar Veinberga dalību. Gan viņš, gan Muciņa no saviem amatiem ir atstādināti un gaida tiesas spriedumu.