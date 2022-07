Kamēr bērna māte slimnīcā, tēvs piecgadīgo meitu "pieskata" trīs promiļu reibumā

Ierodoties notikuma vietā, policijas darbiniekus sagaidīja izsaucēja, kura atkārtoti skaidroja situāciju. Pēc brīža likumsargi mājas pagalmā pamanīja vīrieti ar piecgadīgu meitu un vēl diviem iereibušiem draugiem.

Nepilngadīgā meitene likumsargu ierašanās brīdī bija manāmi satraukta un sāka raudāt. Savukārt tēvs ar draugiem bija lietojis alkoholiskos dzērienus, grīļojās un pārvietojās ar grūtībām.

Iedzērušajam tēvam tika veikta alkohola koncentrācijas izelpas pārbaude, kas uzrādīja 3.06 promiles.

Apsekojot dzīvokli, policijas darbinieki konstatēja, ka pārtika un apģērbs nepilngadīgai meitenei ir pieejams pietiekamā daudzumā, taču dzīvesvietā bija redzama nekārtība – mētājās cigarešu izsmēķi, izlietoti alkoholisko dzērienu iepakojumi un netīri trauki. Tāpat bērnam nebija iekārtota atsevišķa guļamvieta.

Noskaidrots, ka nepilngadīgā bērna māte pašlaik ārstējoties slimnīcā un vecmamma dzīvojot Liepājā, tādēļ abas nevarot ierasties notikuma vietā, lai uzņemtos atbildību par nepilngadīgo meiteni.

Ņemot vērā situācijas apstākļus, policijas darbinieki pieņēma lēmumu bērnu šķirt no ģimenes. Turklāt ģimenei jau iepriekš bija saskarsme ar bērnu tiesību aizsardzības iestādēm, un vairāki bērni no ģimenes jau ir šķirti. Iereibušajam vīrietim ir 6 bērni, no kuriem tikai viens dzīvo kopā ar viņu.

Notikuma vietā ieradās vēl viena ekipāža, kas veica skaidrojošas pārrunas ar vīrieša draugiem. Tāpat tika izsaukta Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) brigāde, kas pēc medicīniskās apskates nolēma meiteni nogādāt Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā (BKUS) un pēc tam krīzes centrā.