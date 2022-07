Čeku loterijas jūnija izlozes uzvarētājiem jāpiesakās VID līdz 9. augustam; gada izlozes dalībniekiem – līdz 24. jūlijam

Loterijas dalībniekiem, kuri laimējuši kādu no jūnija naudas balvām vai Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku papildu balvām, ir jāpiesakās VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) 30 dienu laikā no izlozes rezultātu publicēšanas dienas, tas ir, līdz 2022.gada 9. augustam (ieskaitot). Savukārt, tiem, kuri saņēma īsziņu, ka viņu jūnija čeks tiek virzīts izlozei jau nākamajā gadā, - 14 dienu laikā jeb līdz šī gada 24. jūlijam (ieskaitot). Ja laimīgais dokuments ir rēķins, loterijas dalībniekam EDS jāiesniedz ne vien rēķins, bet arī bankas maksājuma izdruka par to, ka rēķins ir apmaksāts.

Visus jūlijā saņemtos čekus, kvītis, biļetes un arī internetā apmaksātos rēķinus var reģistrēt čeku loterijas tīmekļvietnē www.cekuloterija.lv līdz pat 5. augustam. Jūlija izlozes rezultāti tiks paziņoti augusta otrajā svētdienā, 14. augustā.

Savukārt, šī gada 3. ceturksnī – jūlijā, augustā un septembrī, kā īpašās ir izvēlētas vairākas nozares, kas saistītas ar izmitināšanu, ēdināšanu un sporta inventāra nomu. Tādēļ jūlijā, augustā un septembrī aicinām iedzīvotājus pievērst īpašu uzmanību tam, vai darījumu apliecinošs dokuments – čeks, kvīts vai rēķins - tiek saņemts pēc samaksas par kempingu, viesnīcu vai viesu māju vai par atpūtas un sporta inventāra iznomāšanu. Tāpat aicinām rūpīgi pārliecināties, vai tiek izsniegts darījumu apliecinošs dokuments arī pēc restorāna vai kafejnīcas apmeklējuma. Reģistrējot tieši šo nozaru attaisnojuma dokumentus čeku loterijā, būs iespēja laimēt trīs naudas balvas 500 eiro vērtībā. Svarīgi, ka čeks, kvīts, biļete un rēķins ir ne vien oficiāls darījuma apliecinājums, bet arī garantijas dokuments un tagad arī loterijas biļete, lai pretendētu uz čeku loterijas laimestiem!

Čeku loterijas dalībnieki ik mēnesi var pretendēt uz 35 naudas balvām 100 eiro vērtībā, trīs laimestiem 5 000 eiro vērtībā un vienu laimestu 10 000 eiro apmērā, bet ik mēnesi trīs naudas balvas 500 eiro vērtībā tiks izlozētas tikai starp nozares čekiem. Kopējais loterijas naudas balvu fonds – 30 000 eiro mēneša izlozē un 70 000 eiro gada izlozē. Katru mēnesi tiek izlozētas ne tikai naudas balvas, bet arī dažādas vērtīgas Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku sarūpētās balvas.

Plašāka informācija pieejama tīmekļa vietnē www.cekuloterija.lv. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz tālruņa numuru 67120011 vai rakstīt uz e-pasta adresi: cekuloterija@vid.gov.lv.

Čeku loterijas mērķis ir veicināt godīgu konkurenci un labprātīgu nodokļu saistību izpildi, mudinot pircējus pieprasīt čekus un kvītis par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem, tādējādi veicinot kultūras maiņu sabiedrībā. Čeku loterija Latvijā notiek pirmo reizi, taču citur pasaulē ir visnotaļ izplatīta prakse, kas devusi pozitīvus rezultātus gan attiecībā uz sabiedrības rīcības maiņu, gan ieņēmumiem valsts budžetā. Čeku loteriju organizē VID, informatīvi atbalsta VAS "Latvijas Loto".