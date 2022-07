Vēlētāji vēl nedēļu var pieteikt 14. Saeimas balsošanas iecirkņu izveidošanu ārvalstīs

Lai izveidotu iecirkni ārpus diplomātiskajām pārstāvniecībām, vismaz 36 vēlētājiem ir jāiesniedz kopīgs iesniegums par atbalstu iecirkņa izveidei, kurā arī tiek pieteikti kandidāti vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja, sekretāra un komisijas locekļu amatiem.

Iesniedzot pieteikumu par iecirkņa izveidi, jāņem vērā, ka vēlēšanu iecirkņa komisijai ir jāspēj nodrošināt minimālās prasības, kas nepieciešamas vēlēšanu iecirkņa sekmīgai darbībai.

Iecirkņa izveidošanai nepieciešamas piemērotas telpas, kuras būtu pietiekami lielas iespējamajam balsotāju skaitam un kurās varētu izvietot vēlēšanu kabīnes vai balsošanas nodalījumus, komisijas sekretāra galdu, vēlētāju reģistrācijas galdus un vietas novērotājiem. Jāņem vērā arī tas, ka jābūt iespējai telpu lietot dienu pirms vēlēšanu dienas, vēlēšanu dienā, balsu skaitīšanas laikā, kā arī vēlēšanu tehnikas izmēģinājuma laikā.

Tāpat jābūt iespējai nodrošināt nepieciešamo iecirkņa aprīkojumu - interneta pieslēgumu, datoru, printeri, vēlēšanu kabīnes vai nodalījumus aizklātai balsošanai, vēlēšanu kasti, galdus, krēslu un citas lietas. Noteiktu laiku pirms vēlēšanām jābūt iespējai saņemt un droši uzglabāt balsošanas materiālus (vēlēšanu zīmes, aploksnes).

Darbam iecirknī nepieciešama vēlēšanu iecirkņa komisija ar trīs līdz septiņiem locekļiem. Vēlēšanu iecirkņa komisijā drīkst ievēlēt tikai Latvijas pilsoņus, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vidējā vispārējā izglītība. Vienlaikus jāņem vērā, ka iecirkņa komisijas loceklis nevar būt deputāts, kā arī pieteikts par deputāta kandidātu un pilnvarots iesniegt deputātu kandidātu sarakstu. Vismaz vienam komisijas loceklim jābūt ar pamatzināšanām IT jomā, lai spētu pieslēgt biroja tehniku, internetu. Savukārt komisijas priekšsēdētājam un sekretāram jābūt tālruņa numuram, e-pasta adresei un iespējai to regulāri pārbaudīt, sākot no iecirkņa komisijas apstiprināšanas.

Vēlētājiem, kuri pieteiksies strādāt iecirkņa komisijā, nepieciešams brīvais laiks dažas stundas mēnesī, ko veltīt mācībām augustā, septembrī, iecirkņa komisijas pienākumos ietilpst vēlēšanu iecirkņa iekārtošana, kā arī būs jāpiedalās vēlēšanās izmantotās tehnikas un programmatūras izmēģinājumā. Vēlēšanu dienā darbs ilgs no plkst.6.30 līdz visu balsu saskaitīšanai un balsu skaitīšanas protokola sagatavošanai. Balsu skaitīšanas ilgums atkarīgs no balsotāju skaita vēlēšanu iecirknī, bet vidēji tas ir līdz pulksten vieniem, diviem naktī. Komisijas priekšsēdētājam un sekretāram būs nepieciešams laiks, ko veltīt grāmatvedības un citu dokumentu sagatavošanai un nosūtīšanai CVK likumā noteiktajos termiņos.

Pieteikumu vēlēšanu iecirkņa ārvalstīs izveidošanai līdz 18. jūlijam var iesniegt CVK vai jebkurā Latvijas pārstāvniecībā ārvalstīs klātienē, pa pastu vai nosūtot uz e-pasta adresi, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, vai pa oficiālo elektronisko adresi. Pieteikumā jānorāda iecirkņa nosaukums, adrese un ieteiktās vēlēšanu iecirkņa komisijas sastāvs, norādot komisijas locekļu, priekšsēdētāja un sekretāra kandidātus. Tāpat iesniegumā norādāms arī katra parakstītāja vārds, uzvārds, personas kods. Iesnieguma kontaktpersonai jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs un e-pasta adrese. Iesnieguma paraugs pieejams CVK tīmekļvietnē.

14. Saeimas vēlēšanas notiks jau pēc dažiem mēnešiem - 1. oktobrī, sestdienā. Tajās tiesības piedalīties būs Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma. Tiesības piedalīties Saeimas vēlēšanās būs arī vēlētājiem ārpus Latvijas, kuri varēs izmantot iespēju balsot pa pastu vai kādā no klātienē izveidotajiem vēlēšanu iecirkņiem.

Vēlēšanu iecirkņu sarakstu ārvalstīs CVK apstiprinās pēc 18. jūlija, kad noslēgsies pieteikumu iesniegšana vēlēšanu iecirkņu ārvalstīs izveidei. Tāpat līdz 18. jūlijam vēlēšanu iecirkņa izveidošanu var pieteikt arī uz kuģiem ar Latvijas karogu, kas pierakstīti Latvijā. Savukārt pasta balsošanai no ārvalstīm vēlētāji varēs pieteikties, sākot no 23. jūlija līdz 9. septembrim.

14. Saeimas vēlēšanās vēlētāju uzskaitei vēlēšanu iecirkņos tiks lietots elektronisks tiešsaistes vēlētāju reģistrs, kas padarīs ērtāku dalību vēlēšanās vēlētājiem, kuriem ir tikai eID karte jeb personas apliecība. Šiem vēlētājiem vairs nebūs nepieciešama vēlētāja apliecība, kuru pirms iepriekšējām vēlēšanām bija jāizņem kādā no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajām nodaļām. Lai nodrošinātu, ka katrs velētājs balso tikai vienu reizi, vēlētāju uzskaitei spiedogs pasē vai vēlētāja apliecībā vairs netiks likts, un to aizstās atzīme elektroniskajā tiešsaistes vēlētāju reģistrā. Gadījumā, ja kādā vēlēšanu iecirknī tiešsaistes reģistrs tehnisku iemeslu dēļ nedarbosies, vēlētāji varēs nobalsot, izmantojot reģistrācijas aploksnes.