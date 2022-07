Foto ilustratīva nozīme. (Foto: Pixabay.com)

Piedraudot ar ieroci, vīrietis automašīnu salonā pieprasījis uz viņa vārda pārrakstīt “McLaren” automašīnu

Vakar, 7. jūlijā, ap pulksten 15.00 automašīnu salonā Rīgā, Pārdaugavā, ienācis kāds jauns vīrietis, kurš piepeši no kabatas izvilcis pistoli, pielicis to salona darbiniekam pie deniņiem un pieprasījis, lai pārraksta uz viņa vārda “McLaren” automašīnu. Darbinieks mēģinājis nomierināt vīrieti, sakot, ka tūlīt sāks noformēt nepieciešamos dokumentus, tikai lai noliek uz galda ieroci. Uzbrucējs ieroci arī nolicis. Tikmēr cits autosalona darbinieks, kurš notiekošo bija novērojis no malas, uz notikuma vietu izsauca Valsts policiju.