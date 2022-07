Cietušie bijuši no visām vecuma grupām. Piemēram, mazākajam pacientam, kuram karstuma ietekme pēc ilgas uzturēšanās uzkarsušās telpās bija radījusi veselības problēmas, vecums bija vien 15 dienas, sacīja Vītola.

NMPD dati rāda, ka pēdējās dienās izsaukumu skaits, kad cilvēkiem konstatētas izteiktas pārkaršanas pazīmes, ir pakāpeniski samazinājies. Ja vēl pirmdien neatliekama palīdzība un nogādāšana ārstniecības iestādē ar nopietniem pārkaršanas simptomiem bija nepieciešama 36 cilvēkiem, tad ceturtdien cietušo skaits bija četras reizes mazāks - ārstniecības iestādēs nogādāti deviņi cilvēki.

Kopumā, ņemot vērā operatīvās informācijas apkopojumu, visbiežāk cilvēkiem nopietnas sūdzības sākās un pastiprinājās pēc ilgstošas uzturēšanās dienas vidū tiešos saules staros - gan pēc atpūtas pludmalē, gan sadzīviski ikdienā.

Papildus bieži pacienti atzina, ka nav uzņēmuši pietiekami daudz šķidruma. Vītola stāstīja, ka, piemēram, vakar palīdzība bija nepieciešama diviem pusaudžiem, kuri, vienā gadījumā - ilgas stundas, otrā gadījumā - visu dienu, bija pavadījuši ārā saulē, kas vakarā un naktī bija iemesls nopietnām veselības problēmām.

Tāpat Vītola norādīja, ka neizpaliek arī situācijas, kad cilvēki nepārplāno tādas dienas aktivitātes kā, piemēram, laivu brauciens, sportošana, dārza un lauka darbi, teritorijas sakopšana, bet gados vecāki cilvēki dodas karstajā laikā uz veikalu pēc ikdienas produktiem vai pastaigās. Piemēram, vakar kāds seniors dienas karstākajās stundās devās garākā pastaigā pa mežu, bet pastaigas laikā parādījās izteikts vājums, galvas reibšana, tāpēc viņš pakrita un vairs nevarēja piecelties, stāstīja NMPD pārstāve.

Vītola atgādina, ka pārkaršana var būt arī, nenonākot tiešos saules staros, bet pēc uzturēšanās sakarsušās, nevēdinātās telpās un transportā.

Pēc viņas paustā, katru dienu ir vairākas situācijas, kad pacientiem ir nopietnas sūdzības pēc uzturēšanās karstās iekštelpās. To vidū ir gan cilvēki, kuri strādājuši sakarsušā vidē ilgas stundas, gan mazi bērni vai gados vecāki cilvēki, kuri meklējuši patvērumu no saules, neizejot daļu dienas vai visu dienu no mājām, bet nav izdevies atvēsināt telpas.

NMPD atgādina, ka karstajā laikā telpās var palīdzēt regulāra noskalošanās viegli vēsā ūdenī, taču var izmantot arī vēsas mitras kompreses.

Papildus, uzturoties iekštelpās, mediķi aicina neaizmirst par šķidruma uzņemšanu pietiekamā daudzumā. Šķidrums karstajās dienās jāuzņem vairāk nekā parasti un padzerties vajadzētu, vēl pirms parādās slāpes.

NMPD norāda, ka katru dienu tiek saņemti izsaukumi no pacientiem, kuriem veselības stāvoklis izteikti pasliktinās sakarsušā transportā - mašīnā, autobusā un citos transportlīdzekļos -, un cietušo vidū gan mazi bērni, gan pieaugušie. Līdz ar to cilvēki aicināti nedēļas nogalē rūpīgi plānot garu atpūtas izbraucienu nepieciešamību transportā, īpaši, ja izbrauciens paredzēts kopā ar bērniem un transportlīdzeklī nav gaisa kondicionētāja.

Sniedzot palīdzību pārkaršanas gadījumā, NMPD speciālisti iesaka cilvēku atguldīt ēnā vai vēsākā vietā pusguļus, atbrīvot no silta vai spiedoša apģērba, likt vēsas mitras kompreses uz pieres, krūtīm vai apslacīt ar vēsu ūdeni pieri, kaklu, krūtis.

Tāpat, dzesējot cilvēku, NMPD iesaka censties radīt vēja plūsmu, savukārt, ja personai nav vemšanas, tad jādod daudz dzert. Veselam pieaugušajam var dot pat vienu līdz divus litrus dzeramā ūdens dažu stundu laikā, bet tas jādara pakāpeniski.

Ja karstajā laikā pēc uzturēšanās saulē rodas veselības problēmas, NMPD aicina konsultēties ar savu ģimenes ārstu vai ārpus ģimenes ārstu darba laika zvanīt uz Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66 016 001 darba dienās no plkst.17 līdz 8, bet brīvdienās - visu diennakti.

Savukārt, ja minētie pasākumi nepalīdz vai vājums ir izteikts, it īpaši, ja ķermeņa temperatūra sākusi strauji paaugstināties, ir vemšana, sākas apziņas traucējumi, krampji, tad cilvēki aicināti izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību, zvanot uz ārkārtas tālruni 113.