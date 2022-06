Saeimas komisija atbalsta 47 miljonu eiro piešķiršanu slimības pabalstu izmaksāmsaistībā ar Covid-19

Personām par saslimšanu ar Covid-19 vai atrašanos mājas karantīnā laika posmā no šā gada 17. janvāra līdz 28. februārim slimības pabalstu piešķīra un izmaksāja no pirmās darbnespējas dienas. Tas attiecās uz tām personām, kurām bija derīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai kuras bija saņēmušas atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19, un kurām tiek izsniegta darbnespējas lapa par saslimšanu ar Covid-19 vai atrašanos mājas karantīnā.

Pēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem, no šā gada 17. janvāra līdz 28. februārim slimības pabalstiem tika izmaksāti 47 052 034 eiro, kas ir neierasti liela summa.

Līdz tam 653 475 eiro tika piešķirti par periodu no 2020. gada 16. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam, 1,15 miljoni eiro - par periodu no pērnā gada 6. novembra līdz 30. novembrim, bet 3,9 miljoni eiro - par periodu no pērnā gada 1. decembra līdz 31.decembrim.

Ņemot vērā būtisko izdevumu pieaugumu, slimības pabalsta izmaksām šā gada pirmajos četros mēnešos, pastāv būtisks finanšu nepietiekamības risks slimības pabalsta izmaksām 2022. gadā, norāda LM.

Tāpat Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija atbalstīja finansējuma piešķiršanu LM 260 130 eiro apmērā, lai segtu izdevumus slimības pabalsta izmaksām, kas veiktas 2022. gadā par periodu no 2021. gada 1. decembra līdz 2021. gada 31. decembrim.

Līdzekļus plānots piešķirt no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", veicot valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertu no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālā budžeta apakšprogrammu "Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets".