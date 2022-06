Budžeta komisija atbalsta līdzekļu neparedzētiem gadījumiem palielināšanu par 100 miljoniem eiro

Līdzekļi nepieciešami, lai varētu nodrošināt faktiski nepieciešamo finansējumu ar Covid-19 izplatību saistītā valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem.

Par konkrētiem pasākumiem ministrijas normatīvos noteiktajā kārtībā sagatavos atsevišķus Ministru kabineta rīkojuma projektus par līdzekļu piešķiršanu no programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", pievienojot arī detalizētus skaidrojumus un aprēķinus.

Finanšu ministrijā skaidro, ka no līdz šim palielinātās apropriācijas ar Covid-19 izplatību saistītā valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem programmā "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši likuma "Par valsts budžetu 2022. gadam" noteiktajam, ņemot vērā līdz 2022. gada 6. jūnijam no tās pārdalīto finansējumu ar Finanšu ministrijas rīkojumiem, pieejamais līdzekļu atlikums Covid-19 seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem ir 72,2 miljoni eiro.

Tomēr šobrīd jau ir saņemti vairāki līdzekļu pieprasījumi atbilstoši jau pieņemtajiem Ministru kabineta rīkojumiem un faktiskajai nepieciešamībai 56,8 miljonu eiro apmērā, par kuriem tiek vai tuvākajā laikā tiks gatavoti Finanšu ministrijas rīkojuma projekti, kā arī ik dienu tiek saņemti jauni pieprasījumi atbilstoši faktiski veiktajiem izdevumiem un aprēķiniem par pagājušo periodu.

Turklāt šobrīd saskaņošanai ir iesniegts jauns pieprasījums, paredzot piešķirt Labklājības ministrijai (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai) finansējumu 47,1 miljona eiro apmērā, veicot valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertu no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālā budžeta apakšprogrammu "Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets", lai segtu izdevumus slimības pabalsta izmaksām, kas veiktas par periodu no 2022.gada 17.janvāra līdz 2022.gada 30.aprīlim atbilstoši likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" pārejas noteikumiem personām ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19 no pirmās darbnespējas dienas, ja tām izsniegta darbnespējas lapa no 2022.gada 17.janvāra līdz 2022.gada 28.februārim saistībā ar saslimšanu ar Covid-19 vai atrašanos mājas karantīnā, vai akūtu augšējo elpceļu infekciju dēļ no darbnespējas pirmās dienas līdz darbnespējas trešajai dienai, ja tām izsniegta darbnespējas lapa no 2022.gada 17.janvāra līdz 2022.gada 28.februārim akūtu augšējo elpceļu infekciju dēļ.

Sākotnēji likumā "Par valsts budžetu 2022. gadam" programmā "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" apstiprināta apropriācija 82 570 325 eiro apmērā.

Lai nodrošinātu finansējumu Covid-19 seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem un vienreizējām valsts budžeta investīcijām, 6. janvārī valdība nolēma šā gada budžetā līdzekļus neparedzētiem gadījumiem palielināt par 300 miljoniem eiro.

Savukārt, lai nodrošinātu energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākuma likumā noteikto atbalsta pasākumu īstenošanu, valdība 1. februārī līdzekļus neparedzētiem gadījumiem palielināja vēl par 250 miljoniem eiro.

Lai nodrošinātu finansējumu vienreizējām valsts budžeta investīcijām valsts aizsardzības spēju attīstības, un iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanai saistībā ar plaša mēroga Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu, kā arī pieaugošajiem ģeopolitiskajiem riskiem atbilstoši valdības rīkojumam finansējums programmā "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" tika palielināts par vēl 62 511 546 eiro.

Savukārt, lai nodrošinātu finansējumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteiktajam, valdība 5. maijā apropriāciju budžeta programmā "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" palielināja par vēl 50 miljoniem eiro.

Tādējādi ņemot vērā atbalstīto apropriācijas palielinājumu, šajā budžeta programmā kopumā apropriācija sasniegusi 845 081 871 eiro.