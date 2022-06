Eiropas Savienības ekonomikas ministri apspriedīs vietējo energoresursu plašāku izmantošanu

Indriksone norāda, ka šajā kontekstā patēriņa mazināšanai ir parādījusies jauna, būtiska dimensija. Līdz ar to direktīvu grozījumi ir viens no elementiem, kas palīdzēs mazināt atkarību no importētiem fosiliem energoresursiem, kā arī veicinās atjaunojamo energoresursu izmantošanu un investīciju piesaisti.

Priekšlikumos ietvertajiem pasākumiem un to apmēram ir jāveicina ekonomiskā attīstība katrā valstī, pauž Indriksone.

Viņa arī norāda, ka mērķu izpildei ir jābūt izmaksu efektīvai un nedrīkst jebkādā veidā negatīvi ietekmēt valstu iedzīvotāju sociālo situāciju un enerģijas pieejamību. Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju un akūtu nepieciešamību atteikties no Krievijas gāzes piegādēm, jādara viss iespējamais, lai pārietu uz vietējo atjaunojamo energoresursu plašāku izmantošanu.

Vizītes laikā ekonomikas ministrei paredzētas arī tikšanās ar Somijas un Igaunijas pārstāvjiem, lai pārrunātu Paldisku sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) termināļa projektu gaitu, kā arī ar Beniluksa un Baltijas valstu kolēģiem tiks pārrunāta pārrobežu sadarbība atkrastes vēju jomā, lai veicinātu ES atjaunojamās enerģijas ambīciju sasniegšanu un energosistēmas digitalizācija, lai stiprinātu nacionālā, reģionālā un Eiropas iekšējā tirgus darbību.