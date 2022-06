Bezpajumtniekus grūti iesaistīt nodarbinātībā un motivēt strādāt, līdz ar to nav ienākumu, lai veiktu pirmo iemaksu par īri un tālāk veiktu regulārus maksājumus. Bezpajumtnieki pierod pie patversmes pakalpojuma nodrošinātajām ērtībām un nevēlas risināt savu dzīvesvietas jautājumu, paaugstinot dzīves kvalitāti.

Rīgā ir izveidoti vairāki pakalpojumi, kas palīdz situācijās, kad cilvēks ir pazaudējis mājokli. Bez patversmēm/naktspatversmēm vēl ir īslaicīgā uzturēšanās mītne, pansija, arī sociālās rehabilitācijas centri bezpajumtniekiem. Pasaules un arī Latvijas pieredze rāda, ka ir nepieciešamas jaunas pieejas un pakalpojumi, kas palīdzētu cilvēkiem izrauties no "apburtā bezpajumtniecības apļa", palīdzību vēršot uz personām, kuras vēlas un ir motivētas risināt situāciju.

Lai mazinātu ar bezpajumtniecību saistītās problēmas, projekta gaitā tiks meklēti jauni, kompleksi un vienlaikus katras personas individuālajām vajadzībām pielāgoti risinājumi, kas sniegtu bezpajumtniekiem tādu atbalstu, kas motivē un nodrošina iespējas saskarsmes un dzīves prasmju attīstībai, atkarību mazināšanai, nodarbinātības veicināšanai, mājokļa saglabāšanai u.c.

Balstoties uz bezpajumtnieku identificētajām vajadzībām, tiks izstrādāts atbalsta pakalpojuma apraksts un pilotēta atbalsta pasākumu nodrošināšana (no 12 līdz 15 mēnešiem), piemēram, speciālistu konsultācijas (sociālā darbinieka, psihiatra, narkologa, jurista u.c.), sociālo prasmju atjaunošanas konsultācijas un psihologa konsultācijas, veselības uzlabošanas un higiēnas pasākumi, informatīvi izglītojoši pasākumi, kā arī mājokļa pieejamības nodrošināšana u.c.

Lai to īstenotu, SIF paredz pakalpojuma līguma izmaksas, kā arī kompensāciju pašvaldībām mājokļa nodrošināšanas izmaksu daļējai segšanai, kas vienai m personai plānota 3000 eiro apmērā. Ja mājokļa nodrošināšanas izmaksas konkrētai personai būs lielākas par šo summu, papildus izmaksu segšanu nodrošinās pašvaldība.

Ņemot vērā, ka Rīgas pašvaldībai nav brīvu sociālo dzīvokļu, ko piešķirt bezpajumtniekiem šī projekta gaitā, Rīgas domes Labklājības departamenta pārstāvji ir apzinājuši potenciālo pakalpojuma sniedzēju, kurš varētu nodrošināt vismaz 20 īres dzīvokļus bezpajumtniekiem. Vidēji viena dzīvokļa izmaksas mēnesī būs 650 eiro. Pamatojoties uz šo cenu, tika aprēķināts, ka 20 īres dzīvokļu nodrošināšana izmaksās 195 000 eiro, no kuriem Rīgas pašvaldības nepieciešamais līdzfinansējums ir 120 000 eiro. Tāpat nepieciešams 31 574 eiro pašvaldības līdzfinansējums projekta administrēšanai. Galīgais lēmums par kopējā līdzfinansējuma 151 574 eiro apmērā piešķiršanu būs jāpieņem Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejā.

Rīgas pašvaldība 2021./2022. gada ziemā patversmēs nodrošināja līdz 862 pieejamām vietām, kas bija par 102 vietām vairāk nekā iepriekšējā ziemā. Vidējais patversmju klientu skaits bija 706 personas dienā, līdz ar to vietu nodrošinājums bija pietiekams Līdz ar to, var secināt, ka patversmēs/naktspatversmēs tika nodrošināts nepieciešamais vietu skaits. Kopumā Rīgas patversmē un līgumorganizāciju naktspatversmēs kopējais vietu skaits ir līdz 1087 vietām dienā.

Visvairāk – 29 % personu ir vecumā no 51 līdz 61 gadiem, 22 % - vecumā no 41 līdz 50 gadiem, 17 % - vecumā no 62 līdz 70 gadiem un 16% - vecumā no 31 līdz 40 gadiem, savukārt 8 % personu ir vairāk par 71 gadu.

Apkopojot datus par patversmes/naktspatversmes klientu sociālajām problēmām, var secināt, ka lielākajai daļai klientu tiek identificētas vairākas problēmas, piemēram, saskarsmes problēmas, veselības, sociālo prasmju, nodarbinātības un atkarības. Līdz ar to sociālie darbinieki, lai palīdzētu klientam atrisināt galveno mājokļa problēmu, vispirms palīdz risināt problēmas, kas saistītas ar klienta spēju sociāli funkcionēt.

Bezpajumtnieku atbalstam Rīgā darbojas sociālās rehabilitācijas centrs un dienas centrs, nelabvēlīgos laika apstākļos bezpajumtniekiem palīdzību sniedz pašvaldības policija un īpaša mobilā brigāde. Covid-19 pandēmijas dēļ noteikto ierobežojumu laikā bezpajumtnieki patversmēs varēja uzturēties visu diennakti, kā arī tika nodrošināti ar ēdienu.

Ikdienā Rīgā ir vairākas zupas virtuves vietas, kurās gan bezpajumtnieki, gan arī citi trūcīgie iedzīvotāji var saņemt siltu ēdienu. 2021./2022.gada ziemas sezonā tika līdzfinansēti četru līgumorganizāciju sniegtie zupas virtuves pakalpojumi. Zupas virtuvēs piecas reizes nedēļā izsniegtas līdz 690 porcijām dienā, 2021.gadā kopā līdzfinansētas 154 255 porcijas, bet 2020.gadā līdzfinansētas 144 070 porcijas.