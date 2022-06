Latvijas robežsargi uztaisījuši tēju! Pēc teju divu gadu ilgas slēpšanās Zviedrijas vēstniecībā Minskā tēvs ar dēlu atbēg uz Rīgu

Patvēruma statusu Latvijā šobrīd cenšas nokārtot tēvs un dēls no Baltkrievijas, kuri izgājuši cauri skaudrai dzīves pieredzei. Vitālijam un Uladislavam Kuzņečikiem izdevies izsprukt cauri Baltkrievijas diennakts slepeno dienestu novērošanai un aizbēgt no valsts pēc gandrīz divu gadu uzturēšanās Zviedrijas vēstniecībā Minskā. Tur viņi dzīvoja, lai izvairītos no aresta pēc piedalīšanās nesankcionētos mītiņos augustā, kuros protestēja pret 2020. gada prezidenta vēlēšanu oficiālajiem rezultātiem, kuros it kā uzvarēja Aleksandrs Lukašenko, vēsta "Radio Free Europe/Radio Liberty".