Šoferis bez tiesībām, mazulis - nepiesprādzēts ratu kulbā. Traģiskā avārijā Rēzeknes novadā iet bojā zīdainis

Sākotnējā informācija liecina, ka bērns automašīnā atradies ratu kulbā, kas nav bijusi piesprādzēta. Valsts policija uzsver – piesprādzēšanās pirms brauciena un mazo pasažieru pareiza pārvadāšana ir kritiski svarīga.

Šī gada 9. jūnijā Valsts policija ap pulksten 19.05 saņēma informāciju, ka Rēzeknes novadā, Silmalas pagastā apdzīvotā vietā ir noticis ceļu satiksmes negadījums. Sākotnējā informācija liecina, ka 1994. gadā dzimis vīrietis vadījis automašīnu “Volkswagen Transporter”, iebraucis pretējā braukšanas joslā, frontāli saduroties ar automašīnu “Toyota Land Cruiser”.

Šajā ceļu satiksmes negadījumā cietušas piecas personas – 1961. gadā dzimis “Toyota Land Cruiser” vadītājs, 1994. gadā dzimis “Volkswagen Transporter” vadītājs, kā arī “Volkswagen” pasažieri – 1967. gadā dzimis vīrietis, 2002. gadā dzimusi sieviete un 2019. gadā dzimis bērns, savukārt 2022. gadā dzimis bērns ceļu satiksmes negadījumā gājis bojā.

Sākotnējā informācija liecina, ka zīdainis automašīnā pārvadāts ratu kulbā, kas nav piesprādzēta. Savukārt “Volkswagen Transporter” vadītājs pie stūres bija sēdies bez atbilstošām transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām.

Šobrīd ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 260. panta otrās daļas par ceļu satiksmes noteikumu vai transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, ja to izdarījusi persona, kas vada transportlīdzekli, un ja tās rezultātā cietušajam nodarīts smags miesas bojājums vai tā izraisījusi cilvēka nāvi. Izmeklēšanā tiks skaidroti precīzi notikušā apstākļi.

Kā liecina Valsts policijas statistika par ceļu satiksmes negadījumos cietušajiem un bojā gājušajiem bērniem vecumā līdz 14 gadiem, 2019. gadā ceļu satiksmes negadījumos bija cietuši 508 bērni, bet bojā gājuši pieci bērni, kas ir vecumā līdz 14 gadiem, 2020. gadā cietuši 448, bet bojā gājuši astoņi bērni, 2021. gadā ceļu satiksmes negadījumos cietuši 407 bērni, bet bojā gājuši divi bērni, kas ir vecumā līdz 14 gadiem.

Savukārt par bērnu nepareizu pārvadāšanu 2019. gadā fiksēti 408, 2020. gadā – 221, bet 2021. gadā – 207 pārkāpumi.

Pamatnosacījumi bērnam drošam braucienam

Valsts policija vērš uzmanību ikvienam vecākam un transportlīdzekļa vadītājam, kurš pārvadā bērnus, – bezatbildīga rīcība var izraisīt traģēdiju. Policija atkārtoti informē par pamatnosacījumiem, lai bērnam nodrošinātu maksimāli drošu braucienu.

PAREIZA PIESPRĀDZĒŠANA

Zīdaiņa turēšana rokās vai pārvadāšana ratu kulbā nav droša un neatbilst drošības standartiem! Zīdaiņa pārvadāšanai ir nepieciešams atbilstošs bērnu sēdeklītis. Svarīgi atcerēties, ka bērnam bīstams var būt ne tikai ceļu satiksmes negadījums, bet arī strauja bremzēšana.

Tāpat ir vērts atcerēties formulu 150x12. Tā ir bērna drošības formula automašīnā. Proti, 150 nozīmē auguma garumu centimetros, bet 12 – bērna vecumu, līdz kuram iesaka lietot sēdeklīti vai paliktnīti.

Pēc katras bērna piesprādzēšanas ir jāpārliecinās, vai drošības jostas ir taisnas un vai tās ir pievilktas pietiekami stingri. Ja pieaugušais var starp jostu un bērnu iebāzt vienu pirkstu, un tā ir brīvāka, tad bērns trieciena brīdī var izslīdēt. Jostas arī nevar būt savērpušās. Sēdeklīša drošības jostām jāatrodas uz bērna pleciem – tuvāk kaklam, nevis zem plecu līnijas. Tās ir jānoregulē katru reizi no jauna, jo to garums var izmainīties no bērna sēdēšanas pozas. Ja tiek izmantots paliktnītis, tad augšējā jostas daļa neskar kaklu un šķērso plecu, apakšējā jostas daļa atrodas uz augšstilbiem, nevis uz vēdera.

PAREIZA INVENTĀRA IEGĀDE

Ja tiek iegādāts lietots krēsliņš, svarīgi ir zināt tā vēsturi – vai tas jau nav bijis avārijā. Ja ir, tad to nedrīkst izmantot, jo krēsls sadursmes brīdī deformējas. Sēdeklīšus automobilī vienmēr jāievieto atbilstoši ražotāja norādījumiem, nedrīkst iejaukties tā konstrukcijās! Sēdeklītim jāatbilst bērna vecumam, svaram un augumam.

PAREIZA PĀRVADĀŠANA

Līdz 3 gadu vecumam ir ieteikts saglabāt atmugurisko braukšanas pozīciju. Ja bērns atrodas ar skatu braukšanas virzienā, satiksmes negadījumā galva ar inerci virzās uz priekšu, jo mazam bērnam galva ir smaga un viņš var gūt nopietnas traumas.

Bērns sēdeklītī nedrīkst atrasties pārlieku biezā apģērbā, jo tādā gadījumā drošības josta netiek pievilkta pietiekami stingri. Tāpat, ja bērns tiek pārvadāts sēdeklītī, kas novietots priekšējā pasažiera vietā, tad priekšējā pasažiera gaisa spilvens ir jāatslēdz, jo darbības laikā, tas bērnam var nodarīt nāvējošus ievainojumus.

Svarīgs pasākums pirms tiek uzsākta braukšana, ir brīvi esošo priekšmetu nostiprināšana. Nenostiprinātu priekšmetu kustības trajektorija un spēks trieciena brīdī ir neparedzams, tādēļ, pārvadājot bērnu automobilī, ir jāizvērtē līdzi paņemto rotaļlietu un citu priekšmetu smagums un cietība.