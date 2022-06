Policijā reģistrēti likumpārkāpumi, kurus pastrādājuši arī Ukrainas valstspiederīgie

Lielākā daļa kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā sākto kriminālprocesu ir saistīti ar Ukrainas karogu noraušanu un bojāšanu. Mazāk kriminālprocesu sākts par nodarījumiem, kas vērsti pret Ukrainas valstspiederīgo mantu, piemēram, automašīnu valsts numurzīmju zādzības un dažos gadījumos noticis arī fizisks uzbrukums cilvēkiem, kas Latvijā ieradušies patvēruma meklēšanas nolūkā.

Tāpat ir reģistrēti noziedzīgi nodarījumi, ko izdarījuši Ukrainas valstspiederīgie - kopumā vērtējot, nevar apgalvot, ka tie izceltos uz kopējā Latvijā reģistrēto noziedzīgo nodarījumu fona, ko veic Latvijas valstspiederīgie.

Arī maijā, līdzīgi kā iepriekšējos mēnešos, visbiežāk saistībā ar karu Ukrainā ir reģistrēti gadījumi saistībā ar Ukrainas karogu noraušanu un bojāšanu.

Piemēram, 8.maijā Rīgas Brasas iecirknī tika saņemta informācija no iedzīvotāja par to, ka no ēkas Rīgā, Dzirnavu ielā, ir norauts Ukrainas karogs un salauzts karoga stiprinājums. Saistībā ar notikušo sākts kriminālprocess par huligānismu, un policija skaidro iespējamo vainīgo personu.

Savukārt 14.maijā Rēzeknes novadā, Mākoņkalna pagastā, no pagasta pārvaldes ēkas nozagts un netālu sadedzināts Ukrainas karogs. Saistībā ar notikušo sākts kriminālprocess par noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu, un turpinās izmeklēšana.

Tāpat 17.maijā un 20.maijā konstatēti divi gadījumi, kad Preiļu iecirkņa apkalpojamajā teritorijā personas bojājušas Ukrainas atbalstam izlikto karogu, kā arī izteikušas atbalstu Krievijas vērstajai agresijai Ukrainā. Abos gadījumos ir aizturēti iespējamie vainīgie vīrieši.

Vienā gadījumā sākts kriminālprocess par darbību, kas vērsta uz nacionālā vai etniskā naida izraisīšanu, bet otrā gadījumā - par kara noziegumiem.

Vairākos gadījumos maijā pret Ukrainas bēgļiem vērsts mantiska rakstura noziegums, retāk - fizisks uzbrukums.

8.maijā Rīgā, Daugavpils ielā, uz ielas norisinājās konflikts starp kādu vīrieti un divām Ukrainas valstspiederīgajām. Sākotnējā informācija liecina, ka vīrietis uzsācis konfliktu, jo dzirdējis, ka sievietes sarunājas ukraiņu valodā.

Konflikta laikā vīrietis nodarīja miesas bojājumus vienai no sievietēm. Notikuma vietā ieradās policijas darbinieki, kuri turpat aizturēja 1987.gadā dzimušu vīrieti.

Rīgas Latgales iecirknī pret vīrieti sākts kriminālprocess saistībā ar miesas bojājumu nodarīšanu. Vienlaikus arī vērtēts, vai nodarījumā nav saskatāmas kāda cita noziedzīga nodarījuma, piemēram, naida nozieguma pazīmes. Līdz ar to, iespējams, kriminālprocess var tikt pārkvalificēts. Ekspertīzes rezultāti liecina, ka sievietei nodarītie miesas bojājumi ir maznozīmīgi.

Policijā ir reģistrēti arī atsevišķi noziedzīgi nodarījumi, ko izdarījuši bēgļi no Ukrainas. Piemēram, 16.maijā Tukumā notika ceļu satiksmes negadījums, kura laikā Ukrainas valsts piederīgais, vadot transportlīdzekli "Ford", uzbrauca 2007.gadā dzimušam jaunietim, kurš tobrīd šķērsoja ceļu pa gājēju pāreju.

Pēc negadījuma automašīnas vadītājs notikuma vietu pameta. Zēns negadījumā guva traumas un tika nogādāts medicīnas iestādē.

Par notikušo policijā sākts kriminālprocess. Policisti jau ir noskaidrojuši iespējamā vainīgā vīrieša identitāti, un kriminālprocesā turpinās izmeklēšana.

Savukārt 4.maijā Ludzas novadā, ciemā Terehova, pie iebraukšanas Latvijā no Krievijas konstatēts, ka automašīna "Volkswagen Transporter" ar Ukrainas reģistrācijas numuru atrodas meklēšanā Vācijā un tai ir, iespējams, viltots VIN numurs.

Automašīna izņemta un pieprasīta informācija par automašīnas meklēšanas iemesliem. Saistībā ar notikušo Ludzas iecirknī sākts kriminālprocess.

Izskatot visus minētos likumpārkāpumus, policija arī vērtē, vai nodarījumos ir saskatāmas naida noziegumu pazīmes.

Attiecībā uz resoriskajām pārbaudēm un administratīvā pārkāpuma procesiem, policijas reģistrētie notikumi trīs mēnešu laikā saistībā ar Krievijas karadarbību Ukrainā kopumā parāda, ka absolūti lielākā daļa Latvijā fiksēto likumpārkāpumu saistīti ar aizliegto Krievijas agresijas simbolu atainošanu vidē vai uz infrastruktūras objektiem - tamlīdzīgi pārkāpumi fiksēti 832 gadījumos.

Pārējie fiksētie notikumi ir būtiski mazākā skaitā un lielākoties vērsti pret Ukrainas karogiem vai Ukrainas valstspiederīgo mantu - 37 gadījumos konstatēti nodarījumi saistībā ar Ukrainas karogu zādzībām vai to bojāšanu.

Savukārt 16 notikumi fiksēti saistībā ar tīšu miesas bojājumu nodarīšanu Ukrainas valstspiederīgajiem, fiksēti arī atsevišķi gadījumi, kad šīm personām izteikti draudi.

Tāpat policijā reģistrēti likumpārkāpumi, kurus pastrādājuši Ukrainas valstspiederīgie.

Saistībā ar draudiem bojāt Ukrainas valstspiederīgā automašīnu, Valsts policijā tika saņemta informācija, ka 5.maijā Daugavpils apkārtnē nenoskaidrota persona draudēja sabojāt un sadedzināt Ukrainas valstspiederīgā automašīnu. Par notikušo tika sākta resoriskā pārbaude un skaidrota vainīgā persona.

Savukārt 13.maijā reģistrēts izsaukums par automašīnas numurzīmju zādzību Rīgā, Ukrainas valstspiederīgā ziņoja, ka nakts laikā sievietes automašīnai "Hyundai" nozagtas abas valsts reģistrācijas numura zīmes, taču pa dienu nezināms vīrietis numurzīmes atnesis atpakaļ.

Tāpat maijā konstatēti gadījumi, kad izvērsušās fiziskas konfliktsituācijas starp personām. Viena no būtiskākām notika 1.maijā Rīgā, kad sabiedriskajā transportā izcēlās konflikts.

Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka divi Ukrainas valstspiederīgie vīrieši alkohola reibumā sāka konfliktēt ar citiem sabiedriskā transportlīdzekļa pasažieriem, traucējot mieru un sabiedrisko kārtību. Konflikts eskalējās pret kādu sievieti, kura, autobusam apstājoties pieturvietā, izgrūsta no transporta, kā rezultātā guva traumas. Vienu vīrieti izdevās aizturēt, bet otrs no notikuma vietas aizbēga.

Par notikušo pret aizturēto vīrieti sākti divi administratīvie procesi - viens par sīko huligānismu un otrs par miesas bojājumu nodarīšanu. Izmeklēšana procesā turpinās.

Vēl cits konflikts, kas noticis sabiedriskajā transportā, konstatēts 12.maijā Rīgā, kad aptuveni 50 gadus vecs nenoskaidrots vīrietis, izdzirdot, kā kāda sieviete pa tālruni runā ukraiņu valodā, izteica viņai draudus un iemeta ar stikla pudeli pa kāju, to traumējot. Par notikušo tika sākts administratīvā pārkāpuma process, un tiek skaidroti notikušā apstākļi un vainīgā persona.

Būtisks pārkāpums konstatēts Ludzā, kad policija pamanīja kādu autovadītāju, kura braukšanas maniere radīja aizdomas par autovadītāja atrašanos alkohola reibumā. Apturot transportlīdzekli, konstatēts, ka tai pie stūres ir Ukrainas valstspiederīgais, kurš transportlīdzekli vadīja 2,76 promiļu stiprā alkohola reibumā. Par notikušo sākts administratīvā pārkāpuma process.

Savukārt 25.maijā policija Zemgales reģionā, Dobeles novadā, konstatēja četru Ukrainas valstspiederīgo kompāniju, kuri publiskā vietā lietoja alkoholiskos dzērienus. Par pārkāpumu sākti četri administratīvā pārkāpuma procesi un visām personām jau piemēroti brīdinājumi.

Bez tam Valsts policijā sākts administratīvā pārkāpuma process par Krievijas kara atbalstošām vai slavinošām izpausmēm. Viens šāds noziegums tika uzfilmēts un atainots sociālajos tīklos, kurā redzams, kā 17.maijā Rīgā, Āgenskalna rajonā, kad nenoskaidrots vīrietis, pārvietojoties ar Krievijas karogu, izsauca prokrieviskus saukļus.

Reaģējot uz redzēto, cits nenoskaidrots vīrietis, pielietojot fizisku spēku, karogu atņēma un aizgāja.

Par notikušo policijā sākotnēji bija sākta resoriskā pārbaude, kuras laikā pieņemts lēmums par administratīvā procesa sākšanu par militārās agresijas un kara noziegumu slavinošu simbolu izmantošanu publiskā vietā. Patlaban izmeklēšana turpinās un tiek skaidrotas abas notikumā iesaistītās personas.