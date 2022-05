Dailes teātris kļuvis par Eiropas Teātru savienības biedru un izziņo Dailes festivāla tradīciju

Dailes teātris, tuvojoties sezonas noslēgumam, skatītājiem izrādīs šīs sezonas vērienīgākās, kritiķu visaugstāk vērtētās un skatītāju iecienītākās izrādes, tostarp Kijivas teātra viesizrādi “Sliktie ceļi”, kas ir atzīta par pēdējo gadu labāko izrādi Ukrainā un guvusi starptautisku atzinību teātru festivālos. Šodien, 31. maijā, tiks rādīta izrāde “Kokvilnas lauku vientulībā”, 1. jūnijā – “Sliktie ceļi”, 2. jūnijā ­– “Rotkho”, 3.jūnijā – “Smiļģis” un 4. jūnijā – “Degunradži”. Uz visām šīm izrādēm aicināti starptautiski kuratori, producenti un ārzemju kritiķi. Izrādes būs skatāmas ar titriem angļu valodā.

Tāpat preses konferences laikā tika pavēstīts par Dailes teātra uzņemšanu Eiropas Teātru apvienībā (ETC – European Theatre Convention). Daile šobrīd ir vienīgais no Baltijas teātriem, kas ir pilntiesīgs Eiropas Teātru apvienības biedrs.

Maija sākumā Prāgā, Čehijas Nacionālajā teātrī (Narodni Divadlo), notika ETC Ģenerālās asamblejas sapulce, kurā par galveno notikumu kļuva vēl nepieredzēti liels jauno dalībnieku skaits. Apvienībā tika uzņemti 10 jauni teātri, tostarp arī Dailes teātris. ETC nu jau pārstāv vairāk nekā 50 teātrus no 30 Eiropas valstīm. Vairāku Eiropas vadošo teātru vēlme pievienoties apvienībai liecina par vēlēšanos sadarboties starptautiski un stiprināt kultūras kontaktus.

Foto: Publicitātes

Pēdējo divu gadu laikā Dailes teātris ir mērķtiecīgi strādājis un panācis vairākas starptautiskas sadarbības, sasniedzot jaunu māksliniecisko un profesionālo līmeni. Dailes pieredze starptautiska mēroga projektos ir palīdzējusi nodrošināt plašāku teātra atpazīstamību un iegūt ETC uzticību.

Dailes teātra pilnvērtīga iekļaušanās Eiropas teātra pasaulē ir daļa no jaunās radošās vadības uzsāktā kursa, kas paredz Dailes lomas un nozīmes paplašināšanos Viduseiropas un Ziemeļeiropas kontekstā.

Starp jaunajiem ETC biedriem ir divi Lielbritānijas teātri – Londonas “Young Vic” teātris un Karaliskais liceja teātris no Edinburgas. Apvienībai pievienojies arī Grieķijas Nacionālais teātris, Kosovas Nacionālais teātris, kā arī viens no slavenākajiem Ukrainas teātriem – Kijivas drāmas un komēdijas teātris Dnipro kreisajā krastā, kurš 1. jūnijā ar izrādi “Sliktie ceļi” viesosies arī Rīgā, Dailes teātrī. Jau esošo dalībnieku skaitā ir daudzi Eiropas vadošie teātri, piemēram – Vācu teātris Berlīnē, Grācas Nacionālais teātris, Vīnes “Volkstheater” un citi.

Dibināta 1988. gadā, Eiropas Teātru apvienība ir lielākais valstisko teātru tīkls Eiropā. Tā ir organizācija, kas atbalsta Eiropas teātru darbu un izceļ to kā nozīmīgu platformu dialoga un demokrātijas veicināšanai, kā arī instrumentu, ar kura palīdzību uzrunāt mūsdienu mainīgo un daudzveidīgo sabiedrību. ETC programmas un stipendijas nodrošina kontaktu apmaiņu, profesionālo attīstību un māksliniecisko sadarbību tās dalībnieku starpā. Apvienības mērķis ir izcelt teātri kā 21. gadsimta Eiropas mākslas pasaules stūrakmeni, un tā darbojas ar Eiropas Savienības fondu atbalstu.

ETC īsteno tādus projektus kā “Young Europe” – atbalsts jauniešu auditorijas izrāžu tapšanai; Eiropas teātru akadēmija – meistarklases un darbnīcas teātra profesionāļiem; Drāmas komiteja, kas nodrošina lugu tulkošanu un apriti Eiropas teātru starpā, kā arī aktuālās programmas Ukrainas teātru un kultūras atbalstam, zaļās politikas ieviešanai teātros, kā arī dzimumu līdztiesības un integrācijas problēmu risināšanai.