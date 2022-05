Viņš uzsvēra, ka kavēšanās ar graudu eksportu no Ukrainas var likt atsevišķām valstīm pastiprināt spiedienu pret Ukrainu, lai tā piekristu kompromisiem ar agresorvalsti Krieviju. Otrkārt, graudu trūkums Āfrikā var izraisīt badu un tādējādi radīt migrantu vilni Eiropas virzienā, kas būtu nopietni drošības riski, skaidroja Rinkēvičs.

Ārlietu ministrs pastāstīja, ka patlaban tiek izskatīti divi galvenie risinājumi Ukrainas graudu eksportēšanai kara apstākļos. Viens no tiem esot izmantot Melnās jūras ostas, kuras patlaban ir mīnētas. Ja ostas atmīnētu, būtu jārisina jautājums par to, kā nodrošināt to aizsardzību pret Krievijas uzbrukumiem.

Otrs variants esot izmantot Baltijas jūras ostas, "taču arī šeit ir zināmas loģistikas problēmas - mēs zinām, kādas problēmas mums ir ar Baltkrieviju, tātad faktiski viens ceļš ir caur Poliju, un šeit rodas tādi loģistikas problēmjautājumi, kuri ir jārisina," sacīja Rinkēvičs.

Viņš atzina, ka patlaban Eiropas Savienības, ASV un Lielbritānijas diplomāti ļoti aktīvi strādā, lai rastu risinājumus šai graudu eksporta problēmai, un tas noteikti ir jāizdara līdz jaunās graudu ražas novākšanai, lai ukraiņiem uz to laiku jau būtu tukšas noliktavas.

"Ir jāskatās veids, kā izmantot gan Melno, gan Baltijas jūru, lai pēc iespējas ātrāk tos graudus izvestu," sacīja Rinkēvičs.

Runājot par globālo attieksmi pret karadarbību Ukrainā, politiķis atzina, ka šajos jautājumos ir iestājusies rutīna un arvien dzirdamāki kļūst dažādu līderu paustie viedokļi, ka Ukrainai vajadzētu izvērtēt kādas kompromisu iespējas ar Krieviju, tomēr Latvija noteikti nav starp valstīm, kas ko tādu ieteiks.

"Šo karu karo ukraiņi, un tikai paši ukraiņi var nolemt, kurā brīdī viņi ir gatavi sarunām, bet es domāju, ka šobrīd pakļauties kaut kāda veida "autoritātēm" un darīt to, kas ir pretēji Ukrainas nacionālajām interesēm - tas nebūs tas, ko Latvija ieteiks Ukrainas valdībai," apliecināja Rinkēvičs.

Kā ziņots, šonedēļ apritēja trīs mēneši kopš Krievijas īstenotā pilna apmēra iebrukuma Ukrainā.