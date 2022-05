Trubko 2 miljonu lieta: mielasts Bolderājā, piedāvājums taksī, čuksti uz terases

Latvijas Televīzijas raidījumam “de facto” deputāts stāsta, ka Trubko cītīgi mēģinājis veidot attiecības: vizinājis ar taksi, cienājis ar ēdieniem un dzērieniem glaunākajā Bolderājas kafejnīcā un solījis savas asociācijas avīzē pirms vēlēšanām reklamēt “Progresīvos”.

Savukārt apgūt kukuli uzņēmējs piedāvājis radoši – Kossovičam būtu jānopērk nolaisti nekustamie īpašumi, ko Trubko firmas tad par velti atjaunotu.

Kādreizējais pašvaldības uzņēmuma “Kurzemes namu apsaimniekotājs” vadītājs, bijušais politiķis, tagad privātuzņēmējs Igors Trubko pēdējos gados medijos diezgan regulāri intervēts par komunālajiem jautājumiem. Viņš līdz šim vadīja uzņēmumu “Rīgas namu apsaimniekotājs” (RNA) un vairākas ar namu pārvaldīšanu saistītas organizācijas.

Pirms gada Trubko Rīgas domei uzrakstīja vēstuli, kurā izklāstīja savu viedokli – ka pašvaldībai piederošās SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) pārvaldībā esošās mājas uz laiku būtu jānodod apsaimniekošanā viņa vadītajai firmai.

Apsūdzībā norādīts – kad dome šo ideju noraidīja, Trubko vērsās pie Rīgas domnieka Mārtiņa Kossoviča.

Viņi bijuši attāli paziņas, jo Kossovičs kādreiz bijis sociāldemokrātu jauniešu organizācijā, stāsta deputāts:

“Un viņš, manuprāt, bija sociāldemokrātu partijā (LSDSP), pietuvināts tur līderiem, [Jānim] Dinevičam un tamlīdzīgi. Un es zināju, ka tāds cilvēks eksistē, un tagad ir pagājuši, manuprāt, 15 gadi, un visu šo laiku man ar viņu nav bijusi neviena saruna līdz šim pirmajam zvanam.”

Trubko piezvanījis un uzaicinājis deputātu uz savu biroju Gogoļa ielā, lai it kā runātu par sadarbību ar Rīgas domi šķiroto atkritumu laukumu izveidē.

Ātri vien Kossovičam gan kļuvis skaidrs, ka tas bijis vien iegansts – patiesībā Trubko vēlējies runāt par RNP pārvaldīto namu pārņemšanu uz līguma vai vienošanās pamata.

“Rīgas namu apsaimniekotāja” birojā pirmo reizi no Trubko nācis mājiens, ka par palīdzību to sekmēt Kossovičs varētu saņemt no pārņemto māju iedzīvotājiem iekasētos līgumsodus par kavētajiem maksājumiem. Trubko uz papīra lapas uzrakstīja divnieku un sešas nulles, kas apsūdzības ieskatā bija kukuļa piedāvājums.

Prokurore Ilona Kurca skaidro, ka apsūdzība Trubko celta par trīs tikšanās reizēs – pērn aprīlī, maijā un augustā – Kossovičam izteiktiem kukuļa piedāvājumiem:

“Sākotnēji par visu SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju nodošanu pārvaldīšanā akciju sabiedrībai “Rīgas namu apsaimniekotājs” runa bija par vismaz 2 miljonu eiro apmērā līgumsodu ieņēmumiem. Vēlāk izteikts piedāvājums sākotnēji nodot RNP pārvaldīšanā esošās dzīvojamās mājas Bolderājas un Daugavgrīvas teritorijā.

Un šajās teritorijās tā aptuvenā līgumsodu summa ir aptuveni 100 tūkstoši eiro. (..) No tiem 100 tūkstošiem bija plānots skaidrā naudā nodod 10 tūkstošus eiro un atlikušo summu 90 tūkstošu eiro apmērā akciju sabiedrība “Rīgas namu apsaimniekotājs” apmaksātu pakalpojumu veidā.”

Kossovičs stāsta, ka Trubko kukuļa saņemšanai un atmazgāšanai piedāvājis viltīgu shēmu:

“Viņš teica, ka mēs kopā varētu izvēlēties Rīgā salīdzinoši nolaistus daudzdzīvokļu īpašumus, un es kā uzņēmējs, kuram ir kaut kādi brīvi līdzekļi, par saviem līdzekļiem varētu šos nolaistos īpašumus iegādāties, savukārt viņam kā salīdzinoši lielam namu apsaimniekotājam ir vairāki būvnieki, strādnieki, celtnieki.

Viņš varētu ātri savest tās mājas daudz labākā stāvoklī. Un, tādā veidā uzaudzējot īpašuma cenas, šīs ēkas es pēc tam varētu pārdot un tādā veidā iegūtu gan šo paaugstināto īpašuma cenu, gan arī legalizētu šo, teikšu tā, jā, kukuli jau kā legālu naudu.”

“de facto” intervija ar Kossoviču notiek kafejnīcā “Diva” Bolderājas centrā – te Trubko pirms gada atveda deputātu uz uzkodām un dzērieniem pēc tam, kad bija viņam izrādījis “Rīgas namu apsaimniekotāja” apkalpotās teritorijas. Kossovičam saskaņā ar KNAB leģendu bija jālūdz, lai Trubko uzņem viņu savā mašīnā, jo paša auto esot salūzis.

“Šeit, burtiski pie šī galda, te bija tāda cenšanās neformālā gaisotnē izrunāt pārrunājamo. Visu šo laiku mūs blakus gaidīja mašīna. Kas mani ļoti mulsināja – taksis,” stāsta deputāts.

“Braucot atpakaļ jau uz Rīgu, uz Rīgas domi es palūdzu aizvest mani, arī tajā taksī – tā bija viena no reizēm, tā nebija tikai vienīgā reize – tā skaidri pirmo reizi izskanēja, patiesībā taksista klātbūtnē, piedāvājums, no sākumā parādot [ar žestu] šo ciparu divi. Uz ko es pārprasīju, ko tas nozīmē, un viņš teica, ka tas ir divnieks ar sešām nullēm.”

Šonedēļ Trubko lietā notika pirmā tiesas sēde, kurā prokurore nolasīja apsūdzību. Trubko savu vainu noliedz un apgalvo, ka apsūdzība viņam neesot saprotama:

“Ja mēs redzēsim, ka ir vienu teikumu [KNAB atradis]... Saprotiet, es negribu tagad teikt, jo viena lieta, kā jūs teicāt, šņabi dzerot... Nu, ja mēs ar viņu satiktos pirtī, varbūt vēl kaut ko vairāk ar viņu sarunātu un tā tālāk.

Saprotiet, man nav skaidrs – mēs zinām: nekādu konkursu [par RNP pārvaldīto namu nodošanu] nav, nekādas koncesijas nav. Jautājums, kāpēc vispār pie manis atnāca cilvēki – es privāts uzņēmējs...”

Arī Trubko advokāts Normunds Šlitke pēc tiesas sniedza savu interpretāciju par apsūdzībā minēto:

“Kossovičam – jā, viennozīmīgi, tika uzrakstīts 2 miljoni un divreiz pasvītrots, norādot, ka šī ir naudas summa, ko var iegūt infrastruktūras fondā un izmantot ar trīspusēju līgumu attiecīgi visu pēc saviem ieskatiem, par ko vairākkārt runāts. Nekāds kukulis!”

Advokāts arī skaidro, ka Trubko kā ukrainis pēc tautības domā ukrainiski, kas arī varētu būt radījis pārpratumus:

“Un līdz ar to viņš tiešām ļoti bieži saka – “tev”, “tu”, “jums” – nerunājot ļoti precīzi. Nevis tā kā jurists: “es slēgšu trīspusēju līgumu ar pašvaldību par infrastruktūras uzlabošanu.” Nu tas ir tas sliktākais. Līdz ar to, protams, mums būs arī lingvistiskā ekspertīze gandrīz jātaisa, lai saprastu, ko Igors ar to domāja.”

Kossovičs gan apgalvo, ka Trubko latviski runājot diezgan labi, turklāt brīžiem viņš pārgājis arī uz krievu valodu. Deputāts arī atgādina, ka Trubko viņam piedāvājis par velti uzlabot nekustamos īpašumus:

“Vienā no pirmajām reizēm, kad jau bija izskanējusi šī summa, viņš piedāvāja, teica: “Nu, Kossovič, tu skaties pats, kā šo naudiņu sadalīt, jūs tur esat piecas frakcijas, iespējams. Bet, no otras puses – priekš kam tev to vajag darīt.

Jūs “Progresīvie” esat atbildīgi par Mājokļu un vides komiteju Rīgā, kas tieši atbild par māju apsaimniekošanu. Tad padomā, vai deputātiem padalīties vai uz vēlēšanu kampaņu atlikt vai kā.” (..) Grūti saprast, kāpēc šādas konsultācijas Trubko sniedza, lai Rīgai palīdzētu, kādā veidā varētu tos 2 miljonus tieši izgriezt cauri. Bet ja tās ir konsultācijas, ko viņš sniedz – lai jau būtu.”

Nākamā tiesas sēde ir paredzēta 20.maijā, un tajā kā liecinieks tiks iztaujāts Kossovičs. Trubko advokāts jau ir apsolījis, ka viņiem deputātam būs ļoti daudz jautājumu.