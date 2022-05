Sestdien autoavārijā gājis bojā kravas auto šoferis

Negadījums ar bojāgājušo notika ap pusdienlaiku Rēzeknes novada Ozolmuižas pagastā, kur, kravas automašīnai nobraucot no ceļa un apgāžoties, dzīvību zaudēja tās vadītājs.

Visvairāk ceļu satiksmes negadījumu aizvadītajā diennaktī reģistrēti Rīgas reģionā, kur kopumā fiksētas 58 avārijas, bet astoņās no tām ir pa vienam cietušajam.

Zemgales reģionā reģistrēti 15 ceļu satiksmes negadījumi, divos no tiem cietuši cilvēki - katrā pa vienam. Kurzemē uz ceļiem fiksētas desmit avārijas bez cietušajiem, bet Vidzemē - deviņas deviņas, no kurām vienā traumas guvuši divi cilvēki. Savukārt Latgalē notikuši pieci ceļu satiksmes negadījumi, vienā no tiem ir cietušais.

No visiem 13 diennakts laikā ceļu satiksmes negadījumos cietušajiem cilvēkiem viens bijis gājējs, liecina policijas apkopotā statistika.

Aizvadītajā diennaktī uz Latvijas ceļiem aizturēti 20 autovadītāji, kuri pie stūres bija sēdušies alkohola reibumā, un viens, kurš transportlīdzekli vadīja, būdams lietojis narkotiskās vielas.

Rīgas reģionā diennakts laikā pieķerti astoņi dzērājšoferi un viens narkotikas lietojušais autovadītājs, Zemgalē policisti apstādinājuši piecus dzērājšoferus, Latgalē četrus, Kurzemē divus, bet Vidzemē vienu.

Aprīļa pēdējā dienā uz Latvijas ceļiem policisti noformējuši arī 229 administratīvā pārkāpuma protokolus par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Visvairāk šādu protokolu - 85 - noformēts Rīgas reģionā. Vēl seši autovadītāji apturēti par agresīvu braukšanu.

Aizvadītajā diennaktī valstī kopumā par dažādiem satiksmes noteikumu pārkāpumiem policisti noformējuši 484 protokolus, liecina VP apkopotā informācija.